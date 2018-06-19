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Euronews: англичане отпраздновали победу в Волгограде пивом и воблой
Вопреки опасениям, которые распространялись в интернете и СМИ, матч между английской и тунисской сборной в Волгограде прошёл спокойно. Причём многие россияне пришли болеть за Англию, а тунисцев было заметно больше, чем британцев, передаёт Euronews. В волгоградских пабах говорят, что за эти дни разлили тонны пива и приучили англичан грызть воблу.

Болельщики английской сборной празднуют победу: встреча с Тунисом в Волгограде закончилась со счётом 2-1 в пользу «львов», причём решающий гол был забит уже в добавленное время.

АНГЛИЙСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Замены всё исправили и появился победитель. К счастью, мы победили. Мы выиграем чемпионат мира, кубок будет нашим!
 
АНГЛИЙСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Потрясающе! Мы это заслужили. Превосходная игра. Молодец, Англия!
 
Вопреки сообщениям, которые распространялись в интернете и СМИ, матч прошёл в спокойной обстановке. Поболеть за Англию, как отмечают местные издания, приехало много россиян. А тунисцев было заметно больше, чем британцев.
 
ТУНИССКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Мы проиграли на последней минуте…
 
ТУНИССКИЙ БОЛЕЛЬЩИК: Жалко, но это футбол. Так что надеемся, что в следующий раз получим хотя бы одно очко и сможем пройти дальше в турнире.
 
Некоторые болельщики сборной Англии отмечали победу всю ночь напролёт. В волгоградских пабах говорят, что за эти дни разлили тонны пива и приучили выходцев из Туманного Альбиона грызть вяленую воблу.
 
Дата выхода в эфир 19 июня 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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