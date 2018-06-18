Guardian: британские фанаты по достоинству оценили радушие Волгограда

Британские дипломаты и фанаты не поскупились на похвалу, когда говорили об организации чемпионата мира по футболу в России, пишет The Guardian. Как отмечает газета, британцы рассказали, что, несмотря на все политические трения между Москвой и Лондоном, в Волгограде их встречали с исключительной теплотой.

Британские дипломаты и чиновники футбольных ассоциаций не скупились на похвалу, когда говорили об организации чемпионата мира по футболу в России в преддверии первой игры Англии против Туниса в Волгограде, пишет The Guardian.



«Нас встречали здесь с необычайной теплотой. Все болельщики это отметили, и Волгоград, судя по всему, рад принять всех», — отметила заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл.



Британский МИД обрушился на Россию с критикой после инцидента в Солсбери, из-за которого британские чиновники решили бойкотировать чемпионат. Однако выступая на церемонии возложения венков на мемориале, воздвигнутом на месте одной из самых ожесточённых битв в истории Второй мировой войны, Сколл с большой теплотой отозвалась о городе, некогда носившем имя Сталинград.



«Неувядающая природа отношений между Волгоградом и Великобританией перевешивает любые политические зигзаги», — заявила она, напомнив присутствующим об общей борьбе с нацизмом.



«Стоять плечом к плечу с волгоградцами очень важно, — отметил председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк. — В Москве и Волгограде нас встречали только улыбками... а организация ЧМ пока что на отличном уровне».



Подобные положительные отзывы, по мнению The Guardian, показывают, что, несмотря на все политические разногласия и опасения, мундиаль оказался позитивным опытом для большинства фанатов, приехавших в Россию. Количество английских болельщиков, однако, необычайно мало на фоне опасений повторения столкновений, которые произошли в Марселе два года назад.



Но те, кто всё-таки приехал сюда, практически в один голос говорили о радушном приёме.



«Мы знаем, что здесь есть проблемы, но их отодвинули на второй план, по крайней мере, на месяц, и это просто фантастика, — поделился своими впечатлениям Ник Голдман из Лидса. По его словам, в плане логистики нынешний ЧМ оказался сложнее мундиаля в Бразилии или Южной Африке из-за высоких цен на внутренние рейсы, однако сам турнир принёс ему удовольствие.



«Я получал письма от людей, которые советовали не ехать, но я был уверен, что никаких проблем не будет», — отметил британец.



Волгоград, в котором пройдут 4 матча группового этапа, — это город, над которым довлеет история Второй мировой войны, а над самим стадионом возвышается огромный памятник, воздвигнутый на кургане, где шли одни из самых напряжённых и кровавых боёв. Именно там и состоялась церемония возложения венков.



«Для нас это много значит, — сообщил болельщик Уильям Грант одному российскому журналисту, который спросил его, что тот думает о мемориале. — Я люблю футбол, да и вы его любите. Но когда оказываешься на таком мероприятии, ты понимаешь, что это нечто большее, чем спорт».