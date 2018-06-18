Der Spiegel: гостей ЧМ-2018 встречает другая Москва — не «дикий город 90-х»

Чтобы жить в Москве, крепкие нервы больше не нужны, пишет Der Spiegel. Столица России «молниеносно сменила лицо», от чего гости мирового первенства по футболу, безусловно, «придут в изумление», убеждён журналист немецкого издания.
Ещё каких-то несколько лет назад необходимо было «иметь крепкие нервы», чтобы жить в Москве. Для столь богатого города качество жизни было «на удивление плохим». Столица Российской Федерации, однако, «молниеносно сменила лицо», от чего гости чемпионата мира по футболу 2018 года, определённо, «придут в изумление», уверяет немецкий журнал Der Spiegel.
«Даже меня — того, кто уже давно знаком с Москвой, — поразило недавнее перевоплощение, — признается автор статьи Кристиан Эш. — Десять лет назад я переехал в Москву. В 2008 году в столице России ещё царила типичная постсоветская атмосфера. Сегодня же у меня такое ощущение, что я живу в совершенно другом городе».
Москва изменилась, и чаще всего это объясняют сменой мэра города, продолжает журналист Der Spiegel.
«Перестроили Москву по приказу сверху, типичным для России, стремительным образом. О да, эта страна любит большие проекты!» — констатирует Эш.
Так, например, с тротуаров неожиданно пропали автомобили, сами тротуары были полностью реконструированы, на Тверской улице и «уродливом» Садовом кольце посадили деревья, перечисляет автор статьи.
«Улицы теперь выглядят лучше и ухоженнее, но при этом немного стерильными. Проезжую часть сузили, тротуары расширили. По выделенным полосам ездят новые автобусы вместо древних троллейбусов. С недавних пор в Москве можно даже кататься на велосипеде, не рискуя жизнью. Появились велосипедные дорожки и пункты проката. Арендовать можно и самокат с электроприводом. В 2008 году, катаясь на велосипеде в Москве, я чувствовал себя очень, очень одиноко», — отмечает журналист немецкого издания.
По мнению Кристиана Эша, «украшать» столицу России начали по нескольким причинам: общественным, политическим, транспортно-техническим.
«Чемпионат же мира по футболу этот процесс ускорил», — считает автор статьи.
«На улицах Москвы, так сказать, стало теплее, и время от времени даже можно встретить улыбающиеся лица, — подчёркивает журналист Der Spiegel Кристиан Эш. — Как когда-то советская Москва канула в Лету, так и сегодня исчезает постсоветская Москва — дикий город девяностых. Добро пожаловать в настоящее!»
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