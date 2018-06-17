CNN: на Западе не поняли «средневековой» забавы русских — медведя с вувузелой

Кадры из России, на которых в рамках празднования первой победы сборной России на ЧМ-2018 по московским улицам катают медведя, играющего на вувузеле, вызвали крайне отрицательную реакцию у американской зоозащитной организации PETA, сообщает CNN. Как поведал в эфире канала его корреспондент Мэтью Чанс, подобные «средневековые» зрелища — обычное дело для России.
Ребята из PETA (американская организация «Люди за этичное отношение к животным», ведущая борьбу за права животных. — ИноТВ) немножко отвлеклись от фанатских торжеств вокруг футбола и вместо этого обратили внимание на вот эти кадры, на которых медведь играет на вувузеле. Этот инструмент прославил чемпионат мира 2010 года, и теперь он возвращается — посредством вот этого живого медведя, которого возят по улицам в кабриолете. Что известно о реакции в России? Местные возмущены или им такое нравится?
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: К сожалению, Фредрика, такое в России — очень даже обычное дело, особенно во время праздничных событий или каких-то массовых мероприятий. В такие моменты часто можно увидеть медведей, хищных птиц или каких-то экзотических животных вроде обезьян, которых приводят, чтобы люди могли с ними сфотографироваться или посмотреть, как они танцуют — такое весьма средневековое, в определённом смысле, развлечение. Но вы правы, этот эпизод особенно возмутил людей по всему миру, и немецкое отделение PETA опубликовало официальное заявление, в котором говорится: «Этому жестокому и унизительному зрелищу — медведю, которого заставляют играть на музыкальном инструменте — не место среди образов, которые ассоциируются у мира с Москвой и чемпионатом мира». Представители организации призвали российские власти выследить медведя и его хозяина, конфисковать животное и поселить его в каком-нибудь заповеднике, где оно сможет жить в покое.
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