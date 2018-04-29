Euronews: Евросоюз запретил инсектициды, чтобы спасти пчёл от паралича

Опасные неоникотиноиды: имидаклоприд, клотианидин и тиаметокс, — поражающие нервную систему пчёл, были запрещены к использованию в Евросоюзе. Представители неправительственной организации AVAAZ, выступающей одним из инициаторов запрета, называют это решение «лучом надежды» для европейских пчёл, сообщает Euronews.

Евросоюз распространил запрет на использование трёх инсектицидов, приводящих к массовой гибели пчёл, на все выращиваемые на открытом грунте культуры. В пятницу это решение, которое с самого начала поддерживала Еврокомиссия, одобрило квалифицированное большинство в 16 государств, среди них Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Испания и Италия.

Представители неправительственной организации AVAAZ, выступающей одним из инициаторов запрета, не скрывают удовлетворения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА AVAAZ: Сегодняшнее решение — луч надежды для европейских пчёл. Мы рады констатировать, что вслед за учёными, фермерами и простыми гражданами стран ЕС, годами убеждавшими руководство Евросоюза во вреде этих ядовитых веществ, их наконец запретили!

Неоникотиноиды: имидаклоприд, клотианидин и тиаметокс — поражают центральную нервную систему насекомых, лишают их ориентации в пространстве, приводят к параличу и гибели. Европейское агентство по безопасности продуктов питания выступило с предложением об их запрете ещё в 2013 году.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2018 года.