Guardian: Европейский суд признал незаконной польскую «резню бензопилой» в Беловежской пуще

Европейский суд постановил, что вырубка леса в Беловежской пуще, осуществляющаяся польскими властями под предлогом борьбы с насекомыми-вредителями и обеспечения «общественной безопасности», является незаконной, пишет The Guardian. По данным газеты, Варшаве теперь придётся прекратить вырубку под угрозой серьёзных штрафов.

Европейский суд — высшая инстанция Суда Евросоюза — признал незаконной проводимую Польшей заготовку леса в Беловежской пуще, включённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает британская The Guardian. Как подчёркивается в материале, если Варшава не прекратит вырубку деревьев в этой заповедной зоне, являющейся одним из последних остатков реликтового первобытного равнинного леса в Европе, ей грозят штрафы в размере нескольких миллионов долларов.

По данным The Guardian, с тех пор как бывший министр окружающей среды Польши Ян Шишко в 2016 году своим решением увеличил втрое квоты на объём заготовляемого леса в Беловежской пуще, там было вырублено как минимум 10 тыс. деревьев. При этом представители польского «Гринписа» сообщают, что заповедник мог потерять до 100 тыс. хвойных и лиственных деревьев, отмечается в статье.

Польша ранее под давлением зелёных вывела из Беловежской пущи тяжёлую технику, но продолжала вырубку при помощи бензопил, утверждая, что ведёт её вынужденно для предотвращения нашествия на лес жука-короеда, а также для ликвидации угрозы падения деревьев, напоминает обозреватель The Guardian. Тем не менее европейские судьи — на основании польских же документов — решили, что валка леса представляет для заповедника куда более серьёзную опасность, чем указанные Варшавой факторы. Если вырубка не прекратится и теперь, на страну может быть наложен штраф в минимальном размере €4,3 млн, который может потенциально вырасти до €100 тыс. в день.

Как подчёркивает автор статьи, незадолго до вынесения Европейским судом постановления по Беловежской пуще СМИ сообщали о том, что Варшава готова пойти на уступки в другом споре с Брюсселем, касающемся независимости судебной ветви власти в Польше и свободы слова в стране. Вместе с тем европейские чиновники подчёркивают, что беловежский вопрос — отдельная проблема и что комиссия ЕС по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства будет внимательно следить за реакцией Польши на решение суда. В самой комиссии констатируют, что Варшава «перенастроилась на позитивный лад» после увольнения Яна Шишко с поста министра окружающей среды в январе нынешнего года.

Правительство Польши заявило, что страна вскоре подготовит новый план по охране Беловежской пущи, а затем предложит Европе некий «компромиссный» выход из ситуации, отмечается в материале The Guardian. «Польша будет соблюдать решение суда. Беловежская пуща — наше национальное достояние. Вся деятельность там была организована с целью её сохранения в лучшем состоянии для нынешних и будущих поколений», — также заявил нынешний министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик.

Природоохранные организации приветствовали решение Европейского суда, но подчеркнули, что заповеднику всё равно был причинён значительный ущерб. В частности, глава отдела политики Birdlife Europe Ариэль Бруннер заявил, что срочные меры со стороны ЕС позволили «прекратить резню бензопилой в одном из самых знаковых лесов Европы, но лишь после того, как ему уже нанесли серьёзный вред. Комиссии (ЕС по по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства. — ИноТВ) теперь будет необходимо проявить такую же решимость и разобраться с другими многочисленными случаями незаконного уничтожения окружающей среды, происходящего по всей Европе».

Кроме того, согласно «Гринпису», Беловежской пуще по-прежнему угрожает инициатива Варшавы по осуществлению лесопосадок в местах произрастания первобытного леса, говорится в статье. По словам представителя организации Катаржины Ягьеуо, у заповедника «есть удивительная способность восстанавливаться, но только если его не трогают; если же сажать новые деревья в местах вырубки, возникает риск превратить его в регулируемый лес, а таких у нас в Польше более чем достаточно». «Гринпис», который в настоящий момент борется за снятие обвинений в отношении 300 своих активистов, задержанных в Беловежской пуще в ходе акции протеста против вырубки, также опасается, что власти под предлогом обеспечения общественной безопасности продолжат слабоинтенсивную заготовку леса в заповеднике, пишет обозреватель The Guardian.