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Euronews: защитники животных и болельщики не рады медведю в российском футболе
Появление на поле медведя с мячом, который открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги, возмутило представителей международной организации по защите животных, передаёт Euronews. Тем временем в соцсетях бурно обсуждают новый логотип Российской футбольной премьер-лиги с изображением медведя: по мнению критиков, косолапый не должен символизировать этот скоростной вид спорта.

Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги между пятигорским «Машуком-КМВ» и назранским «Ангуштом». Перед началом игры медведь в сопровождении дрессировщика прошёл по беговой дорожке, взял в лапы мяч и передал его главному судье встречи.

Однако такое появление животного на футбольном поле возмутило представителей международной организации «Люди за этичное обращение с животными». По их мнению, «использовать медведя в качестве помощника доставки мяча — совершенно бесчеловечно и опасно».
 
В то же время в социальных сетях начали бурно обсуждать вариант нового логотипа Российской футбольной премьер-лиги с изображением медведя. По мнению критиков, неуклюжее и косолапое животное не ассоциируется со скоростным и пластичным видом спорта.
 
Дата выхода в эфир 18 апреля 2018 года.

 

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Euronews Франция Европа
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