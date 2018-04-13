Sun: фанатов «Арсенала» в Москве ждал тёплый приём и бесплатные ушанки

Приехавшие на матч ЦСКА — «Арсенал» британские фанаты получили в качестве сувениров «меховые шапки», пишет The Sun. По словам издания, этот дружеский жест был призван показать гостеприимство России и развеять негативный образ страны, связанный с футбольными хулиганами.
Перед прошедшим в Москве матчем между ЦСКА и «Арсеналом» британские фанаты бесплатно получили «меховые шапки», пишет The Sun. Как поясняет издание, раздача подарков — часть акции гостеприимства Gentlefan, которая призвана бороться с негативным образом, связанным с российскими футбольными хулиганами.
Головные уборы иностранным болельщикам дарили воспитанники детско-юношеской спортивной школы ПФК ЦСКА у входа на стадион «ВЭБ Арена». На каждой ушанке были вышиты надписи Russian Warm Welcome (Российский тёплый приём) и Gentlefan. «Мы хотим, чтобы фанаты «Арсенала» чувствовали себя желанными гостями», — подчеркнул официальный представитель российского клуба.
По словам The Sun, многие болельщики английской команды «опасались» ехать на матч в Москву. Но российская сторона «снизила напряжённость», объявив, что присутствие «огромного числа» стражей правопорядка сведёт к минимуму вероятность каких-либо инцидентов.
Российский клуб не в первый раз старается изо всех сил, чтобы фанаты приглашённых команд почувствовали дружескую атмосферу. Так, перед матчем болельщики «Манчестер Юнайтед» получили от ЦСКА дождевики, а фанаты «Ливерпуля» — бесплатные футболки, отмечает издание.
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