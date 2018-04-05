Daily Star: с высокой вероятностью фанаты ЦСКА приедут в Лондон с кастетами

В условиях обострения отношений между Москвой и Лондоном эксперт по безопасности Энтони Глис считает, что с высокой вероятностью агрессивно настроенные российские фанаты, приехавшие в Англию на матч «Арсенал» — ЦСКА, могут совершить нападение на британских болельщиков. По мнению эксперта, россияне могут провезти с собой кастеты — и тогда число пострадавших возрастёт.

В четверг 5 апреля в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы в столице Великобритании пройдёт встреча между лондонским футбольным клубом «Арсенал» и московским ЦСКА. Матч приходится на период, когда в отношениях между Россией и Великобританией воцарилась особая напряжённость после отравления «бывшего шпиона» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, пишет Daily Star.

Эксперт по безопасности профессор Энтони Глис предупреждает: в такой атмосфере в Лондоне может произойти столкновение между агрессивно настроенными футбольными фанатами. «На сегодня есть реальная угроза. Есть риск, что те, кто утверждает, что поддерживают Путина, и кто, как мы считаем, действует с его одобрения, люди, которые убивают журналистов и противников режима, — они могут посчитать, что у них есть разрешение российского правительства на нападение», — заявил аналитик.

По словам Энтони Глиса, высока вероятность, что могут повториться события, происходившие на чемпионате Европы во Франции. Футбольные хулиганы из России могут провезти с собой кастеты, а значит, есть опасность, что кто-нибудь пострадает, вплоть до летальных случаев. Эксперт призывает лондонскую полицию обратить особое внимание на предстоящий матч.

«На мой взгляд, риск того, что сегодня что-то случится, варьируется от умеренного до высокого. Мне кажется, футбольные фанаты и их семьи должны это учитывать», — цитирует аналитика издание. Также Глис уверен, что игроки британской сборной и их болельщики, которые отправятся этим летом в Россию на чемпионат мира, тоже могут подвергнуться опасности: возможно, недоброжелатели попытаются испортить еду спортсменов, а фанаты подвергнутся нападениям на улицах.