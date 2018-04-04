Les Echos: безопасность болельщиков на ЧМ-2018 будет обеспечивать «туристическая полиция»

Для обеспечения безопасности болельщиков, которые прибудут в Россию этим летом на чемпионат мира по футболу, российские власти создадут специальную «туристическую полицию», сообщает Les Echos. Как утверждает издание, для России это способ позаботиться о своём имидже в контексте дипломатических трений.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании специальных подразделений «туристической полиции», сотрудники которых должны будут свободно говорить на иностранных языках, сообщает Les Echos.

«Комплектование указанных подразделений планируется из числа сотрудников территориальных органов МВД России, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдёт дополнительное обучение», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечает издание, российская полиция имеет не лучшую репутацию среди населения. Ей вменяют в вину излишнюю жёсткость при проверке документов на улицах, а также «авторитарную тактику» в отношении участников мирных демонстраций.

«Однако отныне Россия стремится завоевать имидж открытой и гостеприимной страны, несмотря на недавнее ухудшение дипломатических отношений с Западом», — считают авторы статьи. Это «стремление очаровать» стало заметно ещё в период Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и продолжилось во время проведения в России Кубка конфедераций в прошлом году, отмечают журналисты.

В преддверии чемпионата мира по футболу «власти хотят быть уверенными, что болельщики из 32 стран будут чувствовать себя в безопасности и будут тепло приняты», — пишет Les Echos.

Как уточнила Ирина Волк, силы «туристической полиции» будут размещаться вблизи стадионов и фан-зон в 11 городах, где пройдут матчи чемпионата, начиная с 25 мая.