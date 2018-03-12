Bild: немецкая сборная против бойкота ЧМ-2018 — и совесть её не мучает

В преддверии чемпионата мира по футболу Bild заинтересовался, не мучает ли немецких футболистов и спортивных чиновников совесть в связи с проведением ЧМ-2018 в России. Представители Германии оказались единодушны: никого не радует война в Сирии или на востоке Украины, но это не повод бойкотировать турнир — футбол должен приносить людям радость и объединять их.

Через три месяца должен начаться чемпионат мира по футболу в России — в стране, президент которой «позволяет бомбить детей в Сирии, ведёт скрытую войну на востоке Украины и даже в спорте отвечает за широкомасштабный допинг», уверяет немецкий таблоид Bild.

Журналисты издания решили узнать, не совестно ли немецким футболистам выступать на ЧМ-2018, который станет частью «пропагандистского шоу Путина», и спросили об этом спортсменов, спортивных чиновников и политиков Германии.

Выступающий за футбольный клуб «Бавария» и сборную Германии Томас Мюллер в беседе с репортёром Bild задал ему встречный вопрос и поинтересовался, не мучает ли совесть тех, кто собирается освещать приближающийся чемпионат. Впрочем, он отметил, что о спорте сейчас писать сложно, а нынешняя ситуация «никому не нравится». Однако спортсмены хотят сделать для людей что-то хорошее, а «футбол — это то, что приносит людям удовольствие».

Нападающий ФК «Бавария» Сандро Вагнер подчеркнул, что кадры из зон конфликтов его ужасают, но по профессии он и его товарищи в первую очередь футболисты. «Мы пытаемся доставить людям радость с помощью нашего спорта», — заявил он немецкому таблоиду, отметив, что в Берлине полно политиков, которых немцы содержат, платя налоги. Так что именно политики должны не пытаться, а действовать и сформировать правительство.

Звезда «Баварии» Йозуа Киммих тоже считает подобные кадры шокирующими: «Все мы люди, и такое никому не нравится видеть. С другой стороны, мы не можем повлиять на то, где проходит ЧМ и какую политику ведёт это государство».

По словам менеджера сборной Германии по футболу Оливера Бирхоффа, в этом году ещё никто не готовил игроков немецкой сборной к тому, что их ждёт в России за пределами футбольного поля. Между тем чемпионат мира способен объединять людей по всему миру.

Страданиям мужчин, женщин и детей необходимо положить конец, однако футбол не может решать проблемы, которые не решаются ООН и крупными державами этого мира, считает президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. До начала и во время проведения ЧМ-2018 его организация будет выступать за соблюдение прав человека. Однако на чемпионате мира во главе угла должен находиться футбол. Соревнования должны помогать встретиться людям со всего мира, а не способствовать пропаганде, убеждён Гриндель.

С точки зрения тренера немецкой сборной Йоахима Лёва, участвовать в чемпионате мира ещё не означает поддерживать правящий режим или лидера страны, в которой он проходит. «Мы не позволяем превратить себя в чей-либо инструмент — неважно, где мы играем, мы всегда отстаиваем наши ценности, такие как многообразие, открытость, толерантность», — отметил Лёв по запросу Bild. При этом он признал, что ему крайне тяжело видеть все эти ужасные кадры из Сирии, особенно если страдают дети. Поэтому он надеется, что политики найдут мирное решение с помощью дипломатии. «Но я также знаю, чего желают от нас этим летом миллионы немцев», — заявил тренер немецкой сборной. По его мнению, команда должна хорошо выступить на ЧМ-2018. Однако главное — снова стать чемпионами мира. «Это и наша мечта».

Как сообщает издание, политики в большинстве своём тоже не требуют бойкотировать чемпионат мира в России. Из ведомств президента Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелы Меркель пока ничего не слышно о планах на поездки в Россию.

Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики подчеркнул, что ни во что не ставит бойкот чемпионата мира, а «если британцы не хотят ехать в Россию, потому что у них нет никаких шансов на турнире, то пожалуйста».

Спортивный эксперт Эберхард Гингер также сказал, что выступает против спортивного бойкота ЧМ в России. Он уверен, что это было неправильным решением ещё во время Олимпийских игр 1980 года в Москве и что в противном случае следовало бы принять его ещё до передачи России права на проведение ЧМ-2018.