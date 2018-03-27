Express: «не собираемся наказывать фанатов» — Британия не планирует бойкотировать ЧМ

Несмотря на то что Великобритания и ряд других стран выслали российских дипломатов из-за «отвратительной химической атаки в Солсбери», Лондон не планирует организацию бойкота чемпионата мира по футболу, заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон. По его словам, Англия не хочет «наказывать британских фанатов», а на России лежит ответственность за обеспечение их безопасности.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не планирует из-за «отвратительной химической атаки в Солсбери» бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России этим летом, сообщает Daily Express.

«У нас нет планов бойкотировать чемпионат мира в России или пытаться заставить бойкотировать (это событие. — ИноТВ) национальную сборную, которая находится в ведении Футбольной ассоциации, а не правительства, — отметил министр во время своего выступления в палате общин. — Мы не собираемся наказывать британских фанатов. Как отметила премьер-министр 14 марта, никто из министров или королевской семьи не приедет». Джонсон также подчеркнул, что «к подобным мерам решили прибегнуть и некоторые другие страны».

«На российских властях лежит ответственность соблюсти свои обязанности перед ФИФА и обеспечить безопасность шотландских и британских фанатов», — добавил министр.

Также, по мнению Джонсона, тот факт, что ещё 23 государства решили вслед за Великобританией выслать российских дипломатов, свидетельствует о «важности, которую эти страны придают сотрудничеству» с Лондоном. Однако за проведение спортивных мероприятий и выбор места для них главным образом отвечают спортивные организации, в данном случае — ФИФА, прокомментировал министр.