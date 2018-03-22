Sky: сравнить Путина с Гитлером для британских политиков было «особенно грубо»

Британские политики сравнили Владимира Путина, который с помощью ЧМ по футболу якобы «хочет придать лоска своему коррумпированному режиму», с Адольфом Гитлером и его Олимпиадой. По мнению корреспондента Sky News Дианы Магней, подобные комментарии звучат особенно грубо в адрес России, которая не забыла огромные жертвы, понесённые в Великой Отечественной войне с нацистами.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон* рассердил Россию и пошёл на риск усугубить дипломатический кризис в отношениях между двумя странами, сравнив президента Путина с Гитлером. Джонсон заявил парламентариям, что был прав, отметив, что Путин, цитирую, «хочет придать лоска своему коррумпированному режиму». Подробнее о том, как на это отреагировала Москва, расскажет корреспондент Sky News Диана Магней.



ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Это в особенности грубый комментарий в адрес страны, которая даже называет Вторую мировую войну иначе, чем мы. Для россиян это прежде всего Великая Отечественная война, и воспоминания о понесённых тогда потерях до сих пор хранятся глубоко в их ментальности.



Понимаете, для любого европейского государства, для любого государства сравнение с Гитлером воспринимается не слишком хорошо — здесь в том числе. Мы уже видели реакцию официального представителя МИД Марии Захаровой, она никогда не заставляет себя ждать с ответом. Своей реакцией она поделилась на Facebook, заявив, что Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы» и что подобные комментарии «неприемлемы для главы дипломатического ведомства европейского государства». Как отметила Захарова, очевидно, что Великобритания готовится взять «курс на полноформатный бойкот» чемпионата мира по футболу. Однако, как ранее чётко дала понять Великобритания, этого она делать не собирается.



Также в тот же день в российском МИДе состоялся весьма экспрессивный и неожиданный по своему тону брифинг. Специалисты из департамента по вопросам контроля над вооружениями пригласили на мероприятие послов иностранных государств, чтобы те смогли услышать российскую точку зрения. Послы Великобритании, США, Франции и Германии не явились и отправили вместо себя дипломатов более низкого уровня. На брифинге они стали свидетелями яростной критики, направленной в адрес Великобритании, которую назвали русофобом и призвали «оторваться от островного мышления». Когда представитель Великобритании попыталась встать и объяснить позицию своей страны, её, по сути, проигнорировали и высмеяли.



На этот раз тон всего брифинга был действительно неожиданным. Конечно, мы уже слышали очень жёсткую реакцию со стороны России, когда в её адрес звучали обвинения в уничтожении рейса MH17, в случае с Крымом, с военными преступлениями в Сирии — в чём угодно. Но на этот раз тон был такой презрительный и саркастичный, и это весьма необычно.



В конце встречи после того, как представители Великобритании, США, Франции и Германии заявили, что они выражают солидарность с Лондоном и тем, как он ведёт расследование (дела Сергея Скрипаля. — ИноТВ), только Сербия и Венесуэла развернулись и заверили, что они поддерживают Россию. Это были необычные два часа в российском МИДе. И, как позже заявило посольство Великобритании здесь, брифинг лишь продолжил череду лжи и дезинформации со стороны России.



Дата выхода в эфир 22 марта 2018 года.



* Комментарий ИноТВ:



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером лично. На выступлении в парламенте он согласился с замечанием лейбориста Яна Остина, который заявил, что грядущий чемпионат мира по футболу в России напомнил ему об Олимпиаде 1936 года, проходившей в гитлеровской Германии. По мнению Остина, в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для улучшения имиджа Германии. Как считает лейборист, российский президент Владимир Путин намерен использовать ЧМ по футболу в тех же целях.