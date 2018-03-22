Sky: сравнить Путина с Гитлером для британских политиков было «особенно грубо»

Британские политики сравнили Владимира Путина, который с помощью ЧМ по футболу якобы «хочет придать лоска своему коррумпированному режиму», с Адольфом Гитлером и его Олимпиадой. По мнению корреспондента Sky News Дианы Магней, подобные комментарии звучат особенно грубо в адрес России, которая не забыла огромные жертвы, понесённые в Великой Отечественной войне с нацистами.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон* рассердил Россию и пошёл на риск усугубить дипломатический кризис в отношениях между двумя странами, сравнив президента Путина с Гитлером. Джонсон заявил парламентариям, что был прав, отметив, что Путин, цитирую, «хочет придать лоска своему коррумпированному режиму». Подробнее о том, как на это отреагировала Москва, расскажет корреспондент Sky News Диана Магней.
ДИАНА МАГНЕЙ, корреспондент Sky News: Это в особенности грубый комментарий в адрес страны, которая даже называет Вторую мировую войну иначе, чем мы. Для россиян это прежде всего Великая Отечественная война, и воспоминания о понесённых тогда потерях до сих пор хранятся глубоко в их ментальности.
Понимаете, для любого европейского государства, для любого государства сравнение с Гитлером воспринимается не слишком хорошо — здесь в том числе. Мы уже видели реакцию официального представителя МИД Марии Захаровой, она никогда не заставляет себя ждать с ответом. Своей реакцией она поделилась на Facebook, заявив, что Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы» и что подобные комментарии «неприемлемы для главы дипломатического ведомства европейского государства». Как отметила Захарова, очевидно, что Великобритания готовится взять «курс на полноформатный бойкот» чемпионата мира по футболу. Однако, как ранее чётко дала понять Великобритания, этого она делать не собирается.
Также в тот же день в российском МИДе состоялся весьма экспрессивный и неожиданный по своему тону брифинг. Специалисты из департамента по вопросам контроля над вооружениями пригласили на мероприятие послов иностранных государств, чтобы те смогли услышать российскую точку зрения. Послы Великобритании, США, Франции и Германии не явились и отправили вместо себя дипломатов более низкого уровня. На брифинге они стали свидетелями яростной критики, направленной в адрес Великобритании, которую назвали русофобом и призвали «оторваться от островного мышления». Когда представитель Великобритании попыталась встать и объяснить позицию своей страны, её, по сути, проигнорировали и высмеяли.
На этот раз тон всего брифинга был действительно неожиданным. Конечно, мы уже слышали очень жёсткую реакцию со стороны России, когда в её адрес звучали обвинения в уничтожении рейса MH17, в случае с Крымом, с военными преступлениями в Сирии — в чём угодно. Но на этот раз тон был такой презрительный и саркастичный, и это весьма необычно.
В конце встречи после того, как представители Великобритании, США, Франции и Германии заявили, что они выражают солидарность с Лондоном и тем, как он ведёт расследование (дела Сергея Скрипаля. — ИноТВ), только Сербия и Венесуэла развернулись и заверили, что они поддерживают Россию. Это были необычные два часа в российском МИДе. И, как позже заявило посольство Великобритании здесь, брифинг лишь продолжил череду лжи и дезинформации со стороны России.
Дата выхода в эфир 22 марта 2018 года.
* Комментарий ИноТВ:
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не сравнивал Владимира Путина с Адольфом Гитлером лично. На выступлении в парламенте он согласился с замечанием лейбориста Яна Остина, который заявил, что грядущий чемпионат мира по футболу в России напомнил ему об Олимпиаде 1936 года, проходившей в гитлеровской Германии. По мнению Остина, в 1936 году Адольф Гитлер использовал Олимпиаду для улучшения имиджа Германии. Как считает лейборист, российский президент Владимир Путин намерен использовать ЧМ по футболу в тех же целях.
Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала RT заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в России, в частности, над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прибыл в Никулинский районный суд Москвы и объяснил, почему дети должны остаться с его клиенткой.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает необходимым снять дипломатическую неприкосновенность со здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев прокомментировал RT заявление главы Минздрава Вероники Скворцовой о работе над новыми мерами по борьбе с курением, в частности над введением «обезличенных» пачек сигарет.
Представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись на Украину, чтобы подготовиться «к объединительному собору». Отмечается, что его результатом может стать предоставление томоса на автокефалию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин рассказал о проведении научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта «Кортеж» в авиационный.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT слова украинского лидера Петра Порошенко, который пригрозил, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен) прокомментировал решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Американский рэп-исполнитель Кёртис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, жёстко отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Телеканал RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что цена использования Россией авиации против Украины будет высокой.
Менеджер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал предложение рэп-исполнителя 50 Cent о переходе спортсмена в Bellator за $2 млн.
Минздрав России совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения «обезличенных» пачек сигарет, которые не содержат логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому предлагается усилить контроль за расходованием средств маткапитала на улучшение жилищных условий.