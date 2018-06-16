Irish Times назвала Москву городом-сюрпризом для гостей чемпионата

Российская столица стала настоящим сюрпризом для гостей чемпионата мира: она в точности соответствует ожиданиям путешественников и в то же время не имеет ничего общего с их представлениями. По версии корреспондента The Irish Times, Москва слишком велика, горделива и стремительна, чтобы её смог вывести из строя рядовой чемпионат мира, и присутствие иностранцев в ней не особенно заметно — хотя сегодня Россия распахнула двери для зарубежных гостей шире, чем когда-либо до этого.

Москва оказалась городом-сюрпризом для путешественников и гостей чемпионата мира по футболу, пишет газета The Irish Times. Российская столица слишком велика, горделива и стремительна, чтобы её могло выбить из колеи такое событие, как обычный чемпионат мира, полагает автор статьи.

Вечером в пятницу на станции метро «Арбатская» царило особое оживление. Около десятка счастливых и довольных жизнью египтян, кажется, собирались затеять революцию: они заводили свои песнопения, размахивали флагами, и вскоре оказались окружены местными жителями, которые фотографировались с ними на память. Некоторое смущение наступило через несколько минут, когда оказалось, что Египет проиграл в этом матче. Бывает же. Однако эти немногочисленные фанаты полны впечатлений — они в Москве, на чемпионате мира, впереди у них выходные — такое не происходит дважды.

Снаружи, возле Старого Арбата, вокруг уличных артистов вечером собираются толпы зрителей. Там можно найти ребят, поющих душевные баллады под гитару, на удивление хороших «классических» музыкантов и даже безбашенного подростка в нью-йоркской бейсболке, выполняющего трюки на скейтборде, иногда не очень удачно приземляющегося на пятую точку и извиняющегося перед всеми, кого случайно задел.

В то же время на Пушкинской площади пара мексиканцев в непременных пончо с благоговением взирают на огромную и внушительную статую самого Пушкина, который смотрит на них в ответ сверху вниз. Стоит прекрасный и безоблачный пятничный вечер, и мексиканцы, кажется, не могут решить, куда им двинуться дальше. Вероятно, как и все иностранцы в Москве, мексиканцы просто пытаются совместить то, что они видят перед глазами, с образом города, который сложился у них в голове ещё до приезда.

То тут, то там то и дело попадаются небольшие группки гостей чемпионата — аргентинцы в их футболках с фамилией Месси, и иногда немцы. Но складывается впечатление, что если иностранные болельщики не очутятся в крупной фан-зоне в районе университета, Москва, не моргнув глазом, поглотит зарубежных гостей и скроет факт их присутствия, делится автор The Irish Times. Город слишком большой, горделивый и стремительный для того, чтобы его мог вывести из строя рядовой чемпионат мира по футболу.

Как напоминает издание, когда журналист The Irish Times Конор О’Клири стал первым московским корреспондентом газеты, он невольно зарегистрировал первую ирландскую компанию в России, по всей форме сообщив о своём приезде и существовании московского отделения пресс-секретарю Горбачёва. Для читателей О’Клири в те годы Москва представлялась дальше луны — если не географически, то в духовном плане. В мемуарах журналиста описан впечатляющий момент, когда он пришёл на встречу с пресс-секретарём и предложил администратору бутылку ирландского виски в качестве жеста доброй воли. «Ага, небольшая коррупция. Я возьму её», — весело сказал тот и спрятал бутылку в ящик своего стола.

Москва и Россия бесконечно изменились за 30 с лишним лет, прошедшие с тех пор. В то время иностранным журналистам приходилось оформлять специальные заявления просто для того, чтобы покинуть город. Этим летом тысячи зарубежных гостей со всех уголков мира будут открывать для себя Россию и посещать города, которые для них на протяжении десятилетий были лишь названиями на картах и изображениями на фотографиях. За всю долгую и необычайную историю России не было случая, чтобы так много представителей разных национальностей в один и тот же период времени посещали такое большое количество городов страны. Страна распахивает двери, как никогда прежде, отмечает The Irish Times.

По ощущениям автора, в минувшую пятницу Москва во многих отношениях дарила своим гостям и обитателям то же чувство, что возникает в Нью-Йорке или Лондоне: душного, но приятного города, окрылённого новыми деньгами, текущими через него, с барами, готовыми к приёму посетителей в пятничный вечер, начинающий накаляться в спешке к следующей цели, с транспортом, полным бизнесменов в костюмах, офисных работников, хипстеров, скейтбордистов, готов и кого угодно ещё.

И если даже россияне в самом деле не улыбаются, пока едут в поездах, то лишь по той причине, что в это время проверяют Facebook, утверждает автор статьи. В некотором смысле Москва создаёт то же ощущение, что любой другой большой город. Но потом вы попадаете на Улицу 1905 года, или в Кремль, или к собору Василия Блаженного, или к мавзолею Ленина, и «невозможно не оказаться поражённым осознанием того, где именно вы находитесь и что произошло здесь раньше», пишет ирландская газета. Или вечером, на шикарных улицах, вы увидите, как российские пары проплывают мимо в официальной дорогой одежде, будто они шагнули сюда прямиком из лета 1911 года.

Из-за столкновения энергий прошлого, из которого вышла Москва, и будущего, в которое она мчится, российская столица бросает вызов любой попытке посетителей чемпионата мира её описать: «она в точности то, чего мы ожидали, и не имеет ничего общего с этим одновременно», заключает корреспондент The Irish Times.