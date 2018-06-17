AZ: вместо стадиона швейцарских болельщиков занесло на донбасский фронт

Футбольные болельщики из Швейцарии по ошибке попали в Донбасс по пути на ЧМ-2018 в России, сообщает Aargauer Zeitung. Навигатор на их автобусе выстроил маршрут от Берна до Ростова-на-Дону таким образом, что он пролегал через Донецк и Амвросиевку. Непутёвых фанатов успели остановить на подъезде к линии фронта, рассказывает автор статьи Андреас Умланд.
Пять друзей из швейцарского кантона Берн решили доехать на небольшом автобусе до Ростова-на-Дону, чтобы поддержать там свою сборную в мачте с Бразилией, пишет Aargauer Zeitung. Но вместо этого они попали в опасную ситуацию, оказавшись практически на линии фронта между двумя противоборствующими сторонами на востоке Украины, рассказывает автор статьи Андреас Умланд.
По словам украинской журналистки Анны Домбровской, она повстречалась со швейцарцами в зоне боевых действия в Донбассе. Видимо, они хотели воспользоваться возможностью безвизового передвижения по территории Украины и — для обладателей билетов на ЧМ-2018 — России. «Навигатор предложил им маршрут через оккупированный Донецк. Переночевать они собирались в оккупированном городке Амвросиевка», — рассказала Домбровская.
Действительно, самый короткий путь из Швейцарии в южно-российский город Ростов-на-Дону пролегает через Донбасс, продолжает издание. Он находится в 100 км от украинской границы. Но «оптимальным» этот маршрут ну никак не назовёшь, подчёркивает Умланд. С начала украинского конфликта оба вышеназванных города на востоке Украины находятся под контролем «пророссийских сепаратистов», которые провозгласили на этой территории независимую республику.
В связи с этим Домбровскую удивило, что болельщиков не остановили ни на одном из блокпостов и не отправили обратно. В конце концов, украинская журналистка показала, как можно выбраться из зоны боевых действий и доехать до желаемой цели.
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