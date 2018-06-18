АВС: искусственный интеллект выбрал вероятного победителя ЧМ-2018

На основе использования искусственного интеллекта и «больших данных» немецкие и бельгийские исследователи сумели определить наиболее вероятного победителя ЧМ-2018, сообщает ABC. Испанская газета отмечает, что с вероятностью 17,8% победу в турнире одержит сборная Испании.

Ставки, регулярно сопровождающие крупные спортивные соревнования, чаще всего основываются на знаниях относительно того или иного вида спорта, однако современные технологии предоставляют новые инструменты определения победителя, пишет испанская газета ABC.

Издание отмечает, что Технический Университет Дортмунда, Мюнхенский технический университет и Гентский университет объединили в своём исследовании возможности искусственного интеллекта и «больших данных», для того чтобы определить наиболее вероятного победителя ЧМ-2018.

С этой целью немецкие и бельгийские исследователи снабдили искусственный интеллект такими данными, как население страны, её ВВП, официальные ставки, а также данными рейтинга ФИФА. Кроме того, была добавлена информация относительно игроков сборной страны, время, которое они играют вместе, возраст и количество выигранных Лиг чемпионов. Используя всю эту информацию, учёные провели 100 тыс. моделирований, определив не только потенциального победителя ЧМ, но и вероятность прохождения командами раундов турнира.

Согласно проведённому исследованию, первым претендентом на победу в международном турнире этого года оказывается Испания с вероятностью 17,8%. Вместе с тем вероятность победы Германии составляет 17,1%. Замыкает тройку наиболее вероятных победителей ЧМ-2018 в России Бразилия с 12,3%.

Тем не менее, ABC подчёркивает, что даже современные технологии не позволяют определить победителя с вероятностью 100%, так как футбол включает в себя такие факторы как удача и случай.