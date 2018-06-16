Le Temps: в финале чемпионата Путин одержит дипломатическую победу

Несмотря на всё то, что испортило имидж России на международной арене, чемпионат мира притянет к себе всех тех лидеров европейских стран — кроме Великобритании — чьи команды выйдут в заключительные этапы, считает Le Temps. И хотя сборная России не имеет почти никаких шансов выйти в финал, Владимир Путин, по крайней мере, одержит победу на дипломатической сцене — победу против изоляции, утверждает издание.

Россия сделала британского певца Робби Уильямса «главной звездой короткой, но впечатляющей церемонии открытия», что символично, учитывая то, что Великобритания отказалась отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в качестве протеста против отравления бывшего российского шпиона и его дочери на британской территории, пишет Le Temps.

Пока Робби Уильямс открывал чемпионат своим выступлением, Владимир Путин принимал «целый ряд» зарубежных лидеров, среди которых прежде всего выделялся наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

Однако в дипломатическом плане присутствующие на церемонии лидеры едва ли представляли из себя «группу союзников-тяжеловесов». В основном это были руководители бывших республик СССР, а также стран Латинской Америки. Как отмечает швейцарское издание, отыскать в этом списке демократические страны сможет лишь «достаточно снисходительный человек».

Однако Владимиру Путину не о чем беспокоиться. Чемпионат мира, что очень вероятно, притянет к себе всех тех лидеров европейских стран — кроме Великобритании — чьи команды выйдут в заключительные этапы. И это несмотря на всё то, что испортило имидж России: поддержку, оказываемую Башару Асаду, преследования гомосексуалистов в Чечне, кибератаки во время президентских выборов в США, ответственность за крушение MH17 и присоединение Крыма.

Вечером, когда состоится финал, в который сборная Путина не имеет почти никаких шансов выйти, он, по крайней мере, одержит победу на дипломатической сцене — победу против изоляции, утверждает Le Temps.