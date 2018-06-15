SZ: сокрушительная победа России на стартовом матче ЧМ-2018 «превзошла все ожидания»

Победа российской сборной на первом матче ЧМ-2018 превзошла все ожидания после «разочаровывающих пробных игр», и даже государственное российское телевидение «не рассчитывало на это», пишет Süddeutsche Zeitung. При этом тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил, что успех российской команды не грозит утратой связи с реальностью, добавляет издание.

Счёт 5:0 в матче Россия — Саудовская Аравия на чемпионате мира по футболу — 2018 был самой лучшей стартовой победой в истории чемпионата с 1934 года и превзошёл ожидания сборной после «разочаровывающих пробных игр», пишет журналист Süddeutsche Zeitung Мартина Шнайдер. Даже государственное телевидение не рассчитывало на это. Российские каналы концентрировались больше на организационных вопросах ЧМ и настроении болельщиков, шансы российской сборной не были в центре внимания, а оптимизм населения был «ещё более сдержанным», подчёркивает автор.

На пути к стадиону больше было не российских болельщиков, а гостей со всего мира: колумбийцев, аргентинцев, мексиканцев, а также узбеков и болельщиков из Катара, хотя их сборные вообще не участвуют в ЧМ-2018. Это было похоже на «карнавал культур»: каждый привёз с собой костюм. Бесчисленные телевизионщики пытались снять каждую группу, которая начинала петь. При этом на стадионе, особенно в долгий период, когда Россия вела со счётом 2:0, было «очень тихо», что наблюдалось ещё на Кубке конфедераций годом ранее, отмечает автор материала.

В свою очередь, тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что победа не грозит утратой связи с реальностью, и даже согласился с тренером саудовской сборной Пицци, по мнению которого, России «не потребовалось приложить усилий для достижения такого результата». Большим фактором в следующей игре будет то, окажется ли нападающий египетской сборной Мохамед Салах в форме или нет, резюмировал Черчесов.