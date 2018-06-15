SZ: сокрушительная победа России на стартовом матче ЧМ-2018 «превзошла все ожидания»

Победа российской сборной на первом матче ЧМ-2018 превзошла все ожидания после «разочаровывающих пробных игр», и даже государственное российское телевидение «не рассчитывало на это», пишет Süddeutsche Zeitung. При этом тренер российской сборной Станислав Черчесов отметил, что успех российской команды не грозит утратой связи с реальностью, добавляет издание.
Счёт 5:0 в матче Россия — Саудовская Аравия на чемпионате мира по футболу — 2018 был самой лучшей стартовой победой в истории чемпионата с 1934 года и превзошёл ожидания сборной после «разочаровывающих пробных игр», пишет журналист Süddeutsche Zeitung Мартина Шнайдер. Даже государственное телевидение не рассчитывало на это. Российские каналы концентрировались больше на организационных вопросах ЧМ и настроении болельщиков, шансы российской сборной не были в центре внимания, а оптимизм населения был «ещё более сдержанным», подчёркивает автор.
На пути к стадиону больше было не российских болельщиков, а гостей со всего мира: колумбийцев, аргентинцев, мексиканцев, а также узбеков и болельщиков из Катара, хотя их сборные вообще не участвуют в ЧМ-2018. Это было похоже на «карнавал культур»: каждый привёз с собой костюм. Бесчисленные телевизионщики пытались снять каждую группу, которая начинала петь. При этом на стадионе, особенно в долгий период, когда Россия вела со счётом 2:0, было «очень тихо», что наблюдалось ещё на Кубке конфедераций годом ранее, отмечает автор материала.
В свою очередь, тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что победа не грозит утратой связи с реальностью, и даже согласился с тренером саудовской сборной Пицци, по мнению которого, России «не потребовалось приложить усилий для достижения такого результата». Большим фактором в следующей игре будет то, окажется ли нападающий египетской сборной Мохамед Салах в форме или нет, резюмировал Черчесов.
Американский лидер Дональд Трамп вновь напомнил о необходимости построить стену на южной границе США для обеспечения безопасности. При этом он упомянул забор, сооружённый вокруг участка экс-президента страны Барака Обамы.
Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению. Отмечается, что в ходе допроса в Москве он признался в убийстве девушки.
Татьяна Брухунова, помощница народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале прокомментировала появившуюся в СМИ информацию относительно возможной свадьбы с юмористом.
Министр туризма Израиля Ярив Левин сообщил, что в страну в 2018 году прибыло рекордное число туристов — четыре миллиона человек. Об этом говорится в тексте соответствующего заявления, опубликованного на сайте возглавляемого им ведомства.
Канцлер Австрии Себастьян Курц полагает, что отмена санкций в отношении России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Rheinische Post.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Координатор по работе с медиа Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дорис Каллен прокомментировала ситуацию с отказом россиянина Сергея Устюгова общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал поступок Сергея Устюгова, отказавшегося общаться с прессой после победы в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.