Euronews: немецкая машина в «Лужниках» наткнулась на мексиканский кактус

Матч в «Лужниках», который закончился победой сборной Мексики над действующим чемпионом мира — Германией, сопровождался сообщениями о двух землетрясениях в Мехико. Мексиканские болельщики воодушевлены результатом и уверены, что у их команды теперь есть все шансы завоевать чемпионский титул, передаёт Euronews.
Мексиканцы отмечают историческую победу над Германией в чемпионате мира по футболу. Матч в «Лужниках» сопровождался сообщениями о двух землетрясениях в Мехико: сенсоры зафиксировали толчки на 35-ой минуте встречи, когда десятки тысяч фанатов стали прыгать после гола Ирвинга Лосано, и после финального свистка, который положил начало массовым гуляниям в Мексике и в Москве.
МЕКСИКАНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК:Если мы едем на турнир — мы едем, чтобы побеждать! Иначе мы бы не приехали. Неважно, что никто не верит в Мексику. Мы верим в себя. И мы приехали за абсолютной победой.
Критики сборной Германии называют неутешительный для действующих чемпионов мира результат «заслуженным». ТАСС отмечает, что даже на трибунах немцы были гораздо менее активны, чем мексиканцы.
НЕМЕЦКИЙ БОЛЕЛЬЩИК:Это плохое начало. Мексиканцы забили — и заслужили эту победу. У Германии раз двадцать был шанс, которым она не воспользовалась! Я думаю, они просто плохо играли. Может быть, это наконец разбудит немцев.
В борьбе за выход из группы Мексике и Германии предстоит провести встречи с Швецией и Южной Кореей.
МЕКСИКАНСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК:Мы уже победили! Это первая победа над Германией. Мексика станет чемпионом мира!
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