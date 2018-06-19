Aftonbladet: отмечая победу, шведские болельщики выпили в Нижнем Новгороде всё пиво

Обрадованные победой своей сборной шведские фанаты выпили «абсолютно всё пиво» в центре Нижнего Новгорода, где проходил матч Швеции и Южной Кореи, пишет Aftonbladet. По оценкам, в общей сложности на эту встречу съехались около 7 тысяч шведов, а игра проходила под наблюдением более полутора тысяч российских полицейских, отмечается в статье.
Тысячи шведских фанатов приехали в Нижний Новгород, чтобы посмотреть первое выступление своей команды на чемпионате мира. Фанаты в жёлто-синей одежде цвета шведского флага буквально заполонили центр города, и в результате в местных барах и пабах «закончилось всё пиво», сообщает Aftonbladet.
Шведская сборная сыграла на спортивном стадионе Нижнего Новгорода свой первый матч на чемпионате мира по футболу, выступив против Южной Кореи. По оценкам, на стадионе в общей сложности присутствовали более 7 тыс. шведских фанатов, а накануне встречи из центральных районов города на игру одновременно устремились от 2,5 до 3 тыс. шведов, говорится в статье.
«Согласно информации, которой мы располагаем, российская полиция отправила наблюдать только за самим матчем 1,6 тыс. сотрудников. Это безумно много», — рассказал в интервью Aftonbladet Мартин Фредман, руководитель службы безопасности Футбольного союза Швеции.
Шведские футболисты не разочаровали своих фанатов, обыграв Южную Корею со счётом 1-0. Однако хорошее настроение шведских болельщиков, прибывших в Россию, было слегка подпорчено после матча, когда в городе внезапно «закончилось пиво», пишет Aftonbladet. Фанаты выпили абсолютно всё пиво в центре Нижнего Новгорода, после чего «начался хаос», рассказал в беседе с журналистами шведский болельщик Себастиан Перссон.
«Да, в некоторых местах пиво закончилось ещё накануне вечером. Ведь город ещё никогда не принимал столь масштабное мероприятие, его застали врасплох», — подтвердил в интервью руководитель службы безопасности Футбольного союза Швеции Мартин Фредман.
А защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг даже похвалился этим фактом, опубликовав на своей странице в Instagram сообщение про выпитое болельщиками пиво после победы с комментарием: «Сильно». Эту публикацию шведский футболист также снабдил радостными «смайликами» и значками с изображением пивных кружек, пишет Aftonbladet.
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