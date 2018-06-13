DN: шведский футболист покажет своим товарищам по сборной «российские пенаты»
Курортные города, тёплая погода и люди, которые не такие хмурые, как может показаться: эксперт по России Виктор Клаэссон знает, что ждёт его товарищей по шведской футбольной сборной на побережье Чёрного моря, пишет Dagens Nyheter.
Когда полтора года назад футбольный клуб «Краснодар» предложил шведу подписать контракт, Клаэссон сначала ответил твёрдым отказом. Бывшего полузащитника «Эльфсборга» «Краснодар» совсем не привлекал.
«Однако после твёрдого отказа я приехал туда, подождал, пока всё успокоится, затем взвесил все «за» и «против», и подумал, что мне нечего терять, — рассказал шведский футболист. — Это был хороший и забавный карьерный шаг. Это было приключение, причём не только на поле, но и за его пределами».
Прошлый сезон он провёл без травм. В 28 из 30 матчей, по итогу которых «Краснодар» вырвался на четвёртое место в лиге, он начинал в стартовом составе. Проведя пару недель на родине, Клаэссон теперь возвращается в Россию вместе со шведской сборной.
Тренировочная база Швеции будет в Геленджике на берегу Черного моря и в трёх с половиной часах езды от Краснодара. И никто из игроков шведской сборной не знает окрестности лучше, чем Клаэссон. Что касается политического положения в стране, то организация Civil Rights Defenders прочитала национальной сборной лекцию о ситуации с правами человека в России. Шведский тренер Ян Андерссон считает, что в этом плане в России всё не так радужно, однако, по словам Виктора Клаэссона, с точки зрения повседневной жизни и культуры положение в этой стране совсем иное.
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