DN: шведский футболист покажет своим товарищам по сборной «российские пенаты»

Шведский футболист и игрок российского «Краснодара» Виктор Клаэссон считает, что у многих людей сложилось неверное представление о России — в частности, что все русские очень хмурые и закрытые люди, пишет Dagens Nyheter. Клаэссон уверен, что многие после прибытия в Россию будут приятно поражены, и именно поэтому он собирается показать своим товарищам свои родные пенаты.

Курортные города, тёплая погода и люди, которые не такие хмурые, как может показаться: эксперт по России Виктор Клаэссон знает, что ждёт его товарищей по шведской футбольной сборной на побережье Чёрного моря, пишет Dagens Nyheter.



Когда полтора года назад футбольный клуб «Краснодар» предложил шведу подписать контракт, Клаэссон сначала ответил твёрдым отказом. Бывшего полузащитника «Эльфсборга» «Краснодар» совсем не привлекал.



«Однако после твёрдого отказа я приехал туда, подождал, пока всё успокоится, затем взвесил все «за» и «против», и подумал, что мне нечего терять, — рассказал шведский футболист. — Это был хороший и забавный карьерный шаг. Это было приключение, причём не только на поле, но и за его пределами».



Прошлый сезон он провёл без травм. В 28 из 30 матчей, по итогу которых «Краснодар» вырвался на четвёртое место в лиге, он начинал в стартовом составе. Проведя пару недель на родине, Клаэссон теперь возвращается в Россию вместе со шведской сборной.



Тренировочная база Швеции будет в Геленджике на берегу Черного моря и в трёх с половиной часах езды от Краснодара. И никто из игроков шведской сборной не знает окрестности лучше, чем Клаэссон. Что касается политического положения в стране, то организация Civil Rights Defenders прочитала национальной сборной лекцию о ситуации с правами человека в России. Шведский тренер Ян Андерссон считает, что в этом плане в России всё не так радужно, однако, по словам Виктора Клаэссона, с точки зрения повседневной жизни и культуры положение в этой стране совсем иное.

Полузащитник хорошо себя чувствует в России — и теперь ему выпал шанс показать своим товарищам родные пенаты.

«Это страна, о которой у многих сложилось неверное представление», — подчеркнул футболист.

«Думаю, что многие будут приятно поражены, когда они сюда приедут, даже несмотря на то, что у России есть свои недостатки: у них не всё хорошо в плане прав человека и так далее, — отметил Клаэссон. — Однако многие люди, которые приедут к нам, имеют весьма негативное представление о России — что это закрытая страна, а народ здесь хмурый. У меня было абсолютно такое же представление, пока я сюда не приехал! Русские гораздо более весёлые и открытые, чем считается».

По словам шведа, в России постоянно говорят о мундиале, повсюду очень много рекламы. Кроме того, 26-летний футболист успел немного выучить русский.

«Я пытаюсь его совершенствовать. Но учить его довольно тяжело — другие буквы и так далее. Дело идёт, но до совершенства ещё далеко», — подытожил Клаэссон.