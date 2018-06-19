Berliner Kurier: сборная России не боится «короля» Египта и «надвигающейся песчаной бури»

Египтяне надеются, что во втором матче групповой стадии чемпионата мира по футболу восстановившийся Мохаммед Салах станет «кошмаром» для сборной России, пишет Berliner Kurier. Россияне, однако, уверены в победе, к предстоящему дебюту «короля» Египта на мировом первенстве относятся спокойно, а «надвигающейся песчаной бури» попросту не боятся, отмечает немецкое издание.

Победа над сборной Саудовской Аравии со счётом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу «вызвала в России волну эйфории». Более того, россияне рассчитывают, что уже сегодня в игре против Египта перед ними «распахнутся ворота в одну восьмую финала», пишет Berliner Kurier.

При этом главным соперником сборной России во втором матче групповой стадии мирового первенства по футболу должен стать «король» Египта Мохаммед Салах, считает немецкое издание. Нападающий «Ливерпуля» сообщил, что окончательно восстановился после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.

«Весь Египет надеется, что он станет кошмаром для России», — подчёркивает Berliner Kurier.

Россияне, однако, «уверены в победе», к предстоящему дебюту Салаха на чемпионате мира по футболу отнеслись спокойно и «песчаной бури не боятся», отмечает издание.

«И действительно, полностью восстановиться Салах не мог. Это, в частности, подтверждают последние сцены на тренировочной базе египтян в Грозном: только при помощи трёх коллег по команде он смог натянуть майку через повреждённое плечо», — утверждает Berliner Kurier.

«Показной оптимизм» египтян на игроков сборной России впечатления не произвёл, продолжает немецкое издание.

«В «Ливерпуле» Салаха великолепно задействуют. Египтяне же просто отдают ему мяч, а затем наблюдают», — цитирует Berliner Kurier полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева.

Абсолютно не переживает из-за «надвигающейся песчаной бури» и коллега Черышева по команде Алексей Миранчук, отмечает издание. «Посмотрим, что он сможет показать в игре против нас», — заявил футболист.

«Очевидно, что победа со счётом 5:0 придаёт уверенности», — констатирует Berliner Kurier.