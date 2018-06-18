Bild: судьба Меркель вершится на ЧМ-2018 в России

В настоящий момент Ангеле Меркель приходится решать «самый сложный кризис» в её политической карьере, пишет Bild. Более того, практически все последние новости не вызывают у жителей Германии ничего, кроме депрессии, недовольства, гнева и агрессии, заявил в интервью таблоиду немецкий социолог Томас Друйен. Поэтому зрелищные победы сборной ФРГ по футболу на чемпионате мира в России успокоили бы нервы граждан.
«Не настал ли для Ангелы Меркель эндшпиль?» — задаётся вопросом Bild.
Перед началом чемпионата мира по футболу в России Ангела Меркель столкнулась с «самым тяжёлым кризисом» за всё время пребывания на посту главы немецкого правительства. Из-за миграционного спора фракция ХДС/ХСС может распасться, а правительственная коалиция потерпеть неудачу, просуществовав, таким образом, всего несколько месяцев, поясняет таблоид.
«Красивые же кадры с мирового первенства по футболу в России могли бы придать Меркель сил в развернувшейся внутри фракции борьбе за власть, а также улучшить её имидж, — считает Bild. — Канцлер охотно купается в лучах славы национальной сборной по футболу и не упускает случая появиться вместе с игроками перед камерами».
Так, например, во время последнего мундиаля в Бразилии глава правительства ФРГ посетила раздевалку немецких футболистов после того, как они выиграли турнир. Во время подготовки сборной Германии к чемпионату мира по футболу в Российской Федерации Ангела Меркель побывала на тренировочной базе команды в Австрии. А недавно в интервью телеканалу Das Erste канцлер и вовсе дала понять, что всё-таки подумывает приехать в Россию на мировое первенство, напоминает издание.
«Может ли сборная Германии спасти канцлера?» — с таким вопросом Bild обратился к немецкому социологу, профессору Венского университета имени Зигмунда Фрейда Томасу Друйену.
«В краткосрочной перспективе эйфория вокруг чемпионата мира действительно могла бы нас воодушевить. В настоящее время практически все новости только портят настроение: они вызывают депрессию, недовольство, гнев и агрессию. Поэтому зрелищные победы и растущая солидарность успокоили бы нервы жителей Германии. Чем дальше мы пройдём, тем терпимее мы будем относиться к политикам», — заявил Друйен в интервью немецкому таблоиду.
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