Welt: Меркель предъявили ультиматум по беженцам, и выбор у неё невелик

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пригрозил канцлеру Ангеле Меркель, что уже на следующей неделе начнёт действовать в одиночку и закроет границы страны для беженцев, сообщает Welt. По сути, в этом случае глава немецкого правительства должна будет его уволить или уйти в отставку, отмечает телеканал.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — эти резкие слова о канцлере принадлежат министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу, причём произнёс он их, как сообщается, неоднократно. Действительно ли из-за спора о беженцах фракции ХДС/ХСС и тем самым правящей коалиции угрожает раскол? В настоящий момент всё именно так и выглядит, поскольку уже завтра Зеехофер намерен отдать распоряжение, чтобы беженцев не пропускали через границу. По сути, в этом случае канцлер должна будет его уволить или уйти в отставку. Главный вопрос при этом — готовы ли участники спора пойти на крайность. Репортаж Яны Вохник.



В Вюрцбурге проходит Фестиваль Моцарта, и в центре внимания, конечно же, глава федеральной земли Бавария Маркус Зёдер. В столь напряжённые выходные член ХСС воспользовался и культурным мероприятием, чтобы донести своё политическое послание.



МАРКУС ЗЁДЕР, премьер-министр Баварии: Необходимо понимать, что страна должна иметь возможность действовать в случае перемен. У нас есть чёткая позиция и есть действия. И если вы позволите мне так выразиться, у нас хватает смелости осуществлять задуманное и принимать решения. Мне бы хотелось, чтобы позиция и действия не противоречили друг другу. Делать, а не призывать. Решать, а не откладывать.



Никаких отсрочек, уже завтра, в понедельник, канцлер должна изменить свои взгляды в пользу политики ХСС по беженцам — такова позиция Христианско-социального союза. Ангела Меркель, однако, не хочет своим собственным решением запретить беженцам пересекать границу. Она хочет найти общеевропейское решение. Именно по этой причине она, судя по всему, и планирует провести встречу, посвящённую вопросам беженцев, непосредственно перед самим саммитом ЕС, который пройдёт 28 июня. В рамках встречи она хочет провести переговоры с Грецией, Италией и Австрией.



На Меркель оказывают давление. Министр внутренних дел пригрозил, что будет действовать в одиночку. При этом он утверждает: «Никто в ХСС не заинтересован в смещении канцлера, роспуске фракции ХДС/ХСС и подрыве деятельности коалиции». Далее: «Мы хотим наконец-то найти перспективное решение вопроса относительно запрета беженцам пересекать наши границы».



Поэтому его коллеги по партии, в частности министр транспорта Шойер, полагают, что уже в начале следующей недели Зеехофер подойдёт к вопросу на границе со всей серьёзностью.



Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал спор внутри фракции ХДС/ХСС и посчитал действия членов партий «безответственными». На европейской арене Германия, по его словам, должна показать себя сильным игроком. Он полагает, что немецкое правительство слишком долго игнорировало проблемы, вызванные миграционным кризисом. Депутат бундестага от СДПГ выступает за создание центров для беженцев в Северной Африке, а также за проведение военной операции, чтобы ликвидировать лагеря для беженцев в Ливии и тем самым получить возможность контролировать наплыв беженцев в Европу.



А без участия Европы это невозможно, утверждают в Христианско-демократическом союзе. Генеральный секретарь ХДС Крамп-Карренбауэр надеется, что здесь ХСС пойдёт на уступки, ведь в этом вопросе, по её словам, партнёры по фракции якобы пришли к соглашению.



Дата выхода в эфир 17 июня 2018 года.