Welt: отказ Италии принимать беженцев ускорит миграционные реформы в ЕС

К новому итальянскому правительству в Европе относятся с недоверием и скептицизмом, однако в последнее время в его адрес звучит не только критика, пишет немецкая газета Die Welt. В отказе Италии принимать суда с беженцами видят надежду на ускоренное проведение реформы по вопросам миграционного урегулирования.

В Европе со скепсисом относятся к новому итальянскому правительству, однако его жёсткий курс в Средиземном море вселяет надежду на ускорение реформы по беженцам, пишет немецкая газета Die Welt.

Дональд Трамп до недавнего времени наверняка ничего не слышал о Джузеппе Конте — адвокате и профессоре права, никогда прежде не занимавшем политический пост, а теперь ставшем новым премьер-министром Италии. Тем не менее, после первого обмена рукопожатиями американский президент был впечатлён и написал о Конте у себя в Twitter, что это «действительно отличный парень», — возможно, не в последнюю очередь потому, что итальянец стал единственным, кто с симпатией отнёсся к намерению Трампа вернуть Россию в состав G7.

Если же провести опрос среди глав правительств ЕС и в Брюсселе, оценки будут не столь «эйфорическими», считает автор статьи. Уже вскоре после начала работы новое правительство Италии произвело эффект торнадо, промчавшегося почти над всеми политическими полями Европы. Италия выступает за то, чтобы Россия присутствовала среди влиятельных промышленных государств, и против новых санкций в отношении Москвы из-за Крыма. Закрытие портов для судов с мигрантами, блокада соглашения о свободной торговле ЕС с Канадой, нежелание экономить, несмотря на рекордный уровень долга, неустойчивые позиции в отношении евро — в других столицах и в Брюсселе велики опасения, что Рим причинит серьёзный ущерб европейскому фундаменту, который кропотливо выстраивался на протяжении многих лет и который сейчас и без того пошатнулся.

Италия нанесла удар по цепи средиземноморских государств, разошлась с Мальтой по вопросу о беженцах и спровоцировала резкую ответную реакцию нового социалистического правительства в Мадриде. Зарождающаяся дружба с Трампом тоже может обернуться риском — например, ввиду торговли, потому что если ЕС вообще хочет что-то противопоставить протекционистскому курсу американцев, то сделать это можно исключительно единым блоком, подчёркивает немецкая газета. Некоторые опасаются, что Трамп может лестью и обходительностью перетянуть Конте на свою сторону и тем самым вбить клин между странами ЕС.

Несмотря на всё это, в последние дни в адрес популистского правительства Италии звучит не только критика, уверяет Die Welt. В жёстком курсе Рима по миграционному вопросу сейчас усматривают шанс на новую динамику в спорах по поводу будущего Европы. Отказ Италии впустить в страну спасательное судно с беженцами может стать катализатором при решении проблемы, касающейся беженцев и уже занимающей одну из центральных позиций в повестке ближайшего саммита ЕС в Брюсселе в конце июня. Рим сейчас без всякого стеснения противоречит другим партнёрам по ЕС — каждому по своему отдельному поводу, отмечает немецкая газета.

Примером может быть скандал, разразившийся, когда президент Франции Эммануэль Макрон назвал блокаду в порту «циничной и безответственной». Впоследствии он был вынужден пойти на попятную, потому что его пристыдил итальянский министр внутренних дел. Маттео Сальвини напомнил Макрону, что Франция обещала забрать из Италии более 9 тыс. мигрантов, но до сих пор приняла лишь 640 человек. Критику со стороны Макрона он назвал «чистым лицемерием», так как именно Франция развернула на своих границах больше беженцев, чем любая другая крупная страна ЕС.

Некоторые наблюдатели ожидают, что на ближайшем саммите в Брюсселе ЕС выступит против главы правительства Венгрии Виктора Орбана, потому что тот упорно отказывается принимать мигрантов. При такой поддержке для Италии лидеры стран ЕС могут, напротив, попытаться одобрить более глубокую интеграцию в зоне евро для страны, входящей в число основателей союза. Для молодого правительства Италии, на которое из-за его неопытности и евроскептицизма поглядывают с недоверием, подобное выражение симпатии будет первым успехом на европейской сцене, отмечает Die Welt.