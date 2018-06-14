La Croix указала на слабость миграционной политики Европы

Инцидент с «Аквариусом» — судном с 629 мигрантами, которое отказалась принимать Италия, — показывает недостатки миграционной политики Европы, пишет La Croix. По мнению французского издания, решить проблему с мигрантами Европе мешает отсутствие политической воли.

Испания согласилась принять судно «Аквариус» с 629 мигрантами на борту, среди которых 123 несовершеннолетних и семь беременных женщин, после того как новое коалиционное правительство Италии закрыло «Аквариусу» доступ к одному из портов страны, сообщает La Croix.

Этот эпизод свидетельствует о недостатках Дублинского регламента. Этот документ, который возлагает обязанность обрабатывать запросы на получение убежища на страну въезда мигранта, оставляет такие прибрежные государства, как Италия и Греция, в одиночестве.

В 2017 году в Италию приехало 119 тыс. мигрантов, что составляет 70% от всего потока. Прорыв популистских и экстремистских партий в Италии, которые выступают против ЕС и приёма беженцев, отчасти объясняется этим чувством одиночества, считает французское издание. Правительство, созданное из этих партий, на данный момент сохраняет за собой право отказаться от приёма новых мигрантов, если Европа не решит прийти Италии на помощь.

«Это вовсе не сюрприз, а результат того, о чём было известно», — объясняет руководитель морских спасательных операций Антуан Лоран. С увеличением потока мигрантов в летнее время не исключено то, что такого рода эпизоды будут повторяться.

«Европейские государства должны объединиться для того, чтобы такие ситуации не повторялись», — написал в своём Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат после инцидента. В числе приоритетных задач — «снижение давления» на Италию и Грецию, а также «развитие агентства Европейского союза по безопасности внешних границ и его спасательных операций на море», считает юрист Клэр Родье.

Пресс-секретарь Социалистической партии Франции Борис Валло поддержал юриста, заявив о необходимости подписания «Парижских соглашений о миграции».

Однако, как предполагает La Croix, европейского договора о миграционной политике, кажется, не предвидится, как это стало ясно из саммита министров внутренних дел стран ЕС, который состоялся 5 июня. «Европа могла бы принять директиву, но мешает отсутствие политической воли», — отмечает директор по исследованиям в национальном центре научных исследований CNRS Катрин Витоль де Венден.

«Лидеры стран ЕС парализованы опросами общественного мнения: регулирование миграционными потоками беспокоит европейских граждан больше всего, а правительства не осмеливаются действовать, — добавляет она. — Инцидент с «Аквариусом», как и случившееся в 2015 году, показывает слабость Европы».