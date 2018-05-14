Le Figaro: палаточный лагерь мигрантов настраивает парижан против «беспомощных» властей

Палаточный лагерь мигрантов, расположившийся на мосту канала Сан-Мартен в Париже, вызывает всё большее беспокойство местных жителей, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, мигранты живут в антисанитарных и небезопасных условиях, а инфраструктура района стремительно разрушается.

Как сообщает Le Figaro, на мосту канала Сан-Мартен в X округе Парижа вот уже несколько недель стоит лагерь беженцев из сотни палаток. По словам местных жителей, ситуация не прекращает ухудшаться, а приток беженцев в последние недели только возрастает.

По словам Кристиана, прожившего в этом районе 25 лет, в последние годы округ серьёзно преобразился, однако с прибытием беженцев деградация началась вновь. «Эта проблема не нова, однако обычно все они исчезали с приходом лета — с началом туристического сезона. Но в последние две недели прибыло много новой молодёжи — вероятно, беженцев», — рассказывает парижанин.

Как отмечает издание, одной из опасностей таких лагерей является их крайняя ненадёжность — один из обитателей импровизированного поселения уже был найден мёртвым в воде. Лишённые возможности принять душ, мигранты моются — крайне редко — на водоколонках или купаются «в грязных водах канала».

«Концентрация беженцев в этой зоне представляет проблему с точки зрения санитарии», — замечает газета. Кроме того, лагерь уничтожил газон на набережной канала, повреждёнными оказались деревья, вокруг палаток клубится дым от грилей. Иногда части палаток попадают в винты проходящих мимо катеров, что затрудняет навигацию.

Один из мигрантов, 19-летний Канага, прибыл в Париж из Швеции, куда попал в 2015 году после тяжёлого и длительного путешествия из Кабула через Иран, Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию и Германию. Его мечта — учиться во Франции и работать в больнице. По его словам, он десятки раз пытался дозвониться по телефону горячей линии Французского бюро по иммиграции и интеграции — безрезультатно.

По словам издания, местное население не скрывает своей ярости в отношении «беспомощности» властей. «Когда я вижу это, у меня живот сводит от боли, — говорит Мари, местная жительница в возрасте 71 года. — С Макроном, который только и делает, что говорит, не знаю, найдём ли мы решение». Ей вторит и Кристиан: «Всю нашу иммиграционную политику нужно пересматривать. Это, — указывает он на палаточный лагерь, — никакая не интеграция». Как признаётся житель района, он ждёт не дождётся выхода на пенсию, чтобы иметь возможность бывать в Париже как можно реже.