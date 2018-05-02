Fox News: поведение мигрантов в США похоже на захват, а не на ассимиляцию

За последний месяц караван мигрантов из Центральной Америки постепенно проделал путь из Гондураса через Мексику в Тихуану, прямо рядом с Сан-Диего. На определённом этапе власти Мексики заявили, что им удалось разогнать группу, и американские СМИ, разумеется, сообщили об этом. Однако мексиканские власти никого не разогнали. Это был лишь пиар со стороны государства, и пиар временный. На самом деле на протяжении части пути мексиканская полиция сопровождала мигрантов. Иными словами, правительство Мексики способствует нелегальной иммиграции в нашу страну, так же как и прежде на протяжении многих лет.

Сейчас караван достиг нашей южной границы. И вместо того чтобы ждать открытия пограничного пункта в Сан-Исидро, многие мигранты забрались на ограждение, некоторые размахивали флагом Гондураса, добравшись до вершины ограждения. И этим всё сказано. Если вы прибываете в страну, для того чтобы привносить свой вклад и ассимилироваться в культуре, вы не размахиваете флагом иностранного государства. Так поступают триумфаторы, когда захватили страну. Согласно данным пограничного контроля, по крайней мере, один из пришедших с караваном признался в том, что является членом группировки Мара Сальватруча.

Всё это должно нас беспокоить. В этом караване всего несколько сотен человек, но по всему миру ещё миллиарды людей, которые живут в насилии и бедности, и фактически каждый из них хотел бы оказаться в Сан-Диего. Левые утверждают, что у нас нет морального права останавливать их. Адвокат Николь Рамос в Тихуане назвала преступными попытки американского правительства соблюдать наш федеральный закон. Посмотрите.

НИКОЛЬ РАМОС, адвокат, которая помогает иммигрантам: Вот наше послание таможне и пограничникам: перестаньте отказывать тем, кто просит убежище, кто пытается попасть на пункт пропуска. Вы знаете, что творите, вы знаете, что разворачиваете людей назад. Вы жалуетесь, что они нарушают закон, проникая незаконным способом, но это вы нарушаете закон и вынуждаете их нарушать закон, именно поэтому у нас и появляются такие караваны.

Да, конечно, именно такому человеку и заниматься публичной политикой через громкоговоритель. Это не иммиграция. Иммиграция происходит при согласии принимающей страны. А это происходит силой, без нашего согласия. Правительство, которое заботилось бы о собственных гражданах, не допустило бы такого. Если оставить дверь открытой, может произойти нечто плохое — об этом знает любой, у кого есть дом. Представители левых сил требуют, чтобы мы оставили нашу дверь открытой, а любая попытка самозащиты аморальна. Об этом они говорят нам из своих безопасных районов с сегрегацией, где все они живут. По их словам, нелегальные мигранты — прекрасные люди, гораздо лучше, чем вы, коренной американец. На прошлой неделе у нас состоялась беседа с Энрике Асеведо из Univision, и вот, что он сказал.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Вы выступаете против страны, которая полностью бесконтрольна, где люди убивают друг друга в немыслимых количествах, о которых вы сейчас говорили. Но почему же вы не боитесь впускать таких людей к нам?

ЭНРИКЕ АСЕВЕДО, ведущий Univision: Думаю, что приезжают не преступники, приезжают лучшие из мексиканцев, люди, готовые работать по две-три смены в день, люди, которые подчиняются закону…

ТАКЕР КАРЛСОН: Но откуда вы знаете об этом?

ЭНРИКЕ АСЕВЕДО: …и пытаются дать своей семье лучшее будущее, люди, которые бегут от этого насилия. Вот кого вы впускаете, а не насильников и преступников.

ТАКЕР КАРЛСОН: Но мы, конечно, не знаем этого, оттого, что у нас таких….

ЭНРИКЕ АСЕВЕДО: Мы знаем об этом!

ТАКЕР КАРЛСОН: Да вообще-то нет!

Дата выхода в эфир 30 апреля 2018 года.