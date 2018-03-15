El Mundo: Трамп строит стену от «профессиональных альпинистов» из Мексики

В рамках своего первого визита в Калифорнию президент США Дональд Трамп осмотрел восемь прототипов стены на границе США с Мексикой, передаёт El Mundo. При этом Трамп заявил, что штат «вышел из-под контроля» из-за высоких налогов и наличия «городов-убежищ». Президент уверен, что «без стены не было бы и страны».

Во время своего первого визита в качестве президента США в Калифорнию Дональд Трамп отметился целым рядом «высказываний для потомков», пишет El Mundo. К примеру, Трамп назвал нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу, «профессиональными альпинистами», и сказал, что жители Калифорнии, где за него проголосовало на 4 млн избирателей меньше, чем за его соперницу Хиллари Клинтон, «умоляют о строительстве стен в определённых зонах» и что «без стены не было бы и страны».



Издание отмечает, что цель визита президента заключается в осмотре восьми прототипов стены, которую он обещал построить вдоль всей границы США с Мексикой во время своей предвыборной кампании, а также в посещении мероприятия Республиканской партии.



По мнению Трампа, в настоящий момент граница укреплена недостаточно, а стена значительно сократила бы поток нелегальных иммигрантов и наркотрафика.



При этом для того чтобы оправдать строительство стены, что множество американцев с самого начала восприняли отрицательно, Трамп обратился к пограничнику с 25-летним опытом работы. Тот заявил, что без стены творится хаос, а её строительство «остановит 99 процентов нелегальных мигрантов, а может, и больше», сообщает издание.



Кроме того, в рамках визита Трамп обрушился с критикой на губернатора Калифорнии, заявив, что «штат вышел из-под контроля», упрекнув его в высоких налогах и наличии «городов-убежищ», которые защищают нелегальных иммигрантов от депортации.



Издание отмечает, что, как и предполагалось, люди по обе стороны границы вышли на митинги. В частности, в окрестностях Сан-Диего протестующие держали плакаты с лозунгом: «Мосты, а не стены».



Сообщается, что недружелюбный приём ждёт президента и в Лос-Анжелесе, куда он направится из Сан-Диего и где посетит мероприятие национального комитета Республиканской партии, организованное с целью сбора средств на его кампанию по переизбранию.



Уже на следующий день Трамп отправится назад в Вашингтон, не выступив перед публикой и не встретившись с политическими лидерами штата, в разгар «войны», объявленной после обжалования в суде калифорнийских законов, призванных помешать федеральным иммиграционным органам арестовывать и депортировать нелегальных иммигрантов, передаёт El Mundo.