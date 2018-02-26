La Vanguardia: Трамп на посту президента США — величайшая шутка современной истории
Никто лучше Дональда Трампа не способен пилить сук, на котором сидит, пишет La Vanguardia. Он вновь продемонстрировал это, когда предложил дать оружие школьным учителям, удивив всех ещё больше очередным твитом.
«Если цель России заключалась в том, чтобы создать разногласия, беспорядки и хаос в США… они исполнили самые смелые свои мечты. Они в Москве надрывают животы от смеха»,— цитирует издание написанное Трампом в ответ на известие о вынесении обвинения 13 россиянам во вмешательстве в президентские выборы.
If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.
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