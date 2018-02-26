La Vanguardia: Трамп на посту президента США — величайшая шутка современной истории

Дональд Трамп, а не Россия, представляет собой основную причину разногласий, беспорядков и хаоса в США, передаёт La Vanguardia. Издание отмечает, что политика США «была отравлена изнутри», и России не пришлось прикладывать особых усилий для ослабления демократии в стране.

Никто лучше Дональда Трампа не способен пилить сук, на котором сидит, пишет La Vanguardia. Он вновь продемонстрировал это, когда предложил дать оружие школьным учителям, удивив всех ещё больше очередным твитом.



«Если цель России заключалась в том, чтобы создать разногласия, беспорядки и хаос в США… они исполнили самые смелые свои мечты. Они в Москве надрывают животы от смеха»,— цитирует издание написанное Трампом в ответ на известие о вынесении обвинения 13 россиянам во вмешательстве в президентские выборы.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

По мнению автора статьи, целью деятельности небезызвестного Агентства интернет-исследований было посеять раздор, способствовать росту экстремизма в США и помочь Трампу обойти Хиллари Клинтон в президентской гонке. Автор полагает, что «никогда прежде русские не делали столь успешных вложений, даже во времена холодной войны и КГБ». По его мнению, Владимир Путин и его сообщники сами не поверили тому, насколько хорошо сработала их «шутка».

«Путин использовал кибервойну, чтобы отравить североамериканскую политику, распространить фальшивые новости, помочь избранию кандидата хаоса — всё с целью ослабить нашу демократию», — приводит La Vanguardia слова журналиста The New York Times Томаса Фридмана.

Издание полагает, что в США имело место «промывание мозгов», но при этом исходило оно не из России. Автор статьи отмечает, что, по его мнению, политика США «была отравлена изнутри», и именно внутри страны создавалось большинство фальшивых новостей.

«Российским троллям» даже не нужно было предлагать новые идеи или убеждать кого-либо в чём-либо. Все их действия были призваны лишь «подтвердить порывы некоторых пришельцев, которые уже решили отдать свой голос оранжевому марсианину».

По мнению автора статьи, наиболее тревожным является не то, что Россия сделала, а то, как мало ей нужно было сделать, для того чтобы «такой кретин, как Дональд Трамп», одержал победу на президентских выборах в США. При этом в России больше всего потешаются над тем, что все самые смелые мечты КГБ, наконец, исполнились, и, по мнению автора, ещё больше веселит Москву тот факт, что в США думают, что в этом виновата Россия.

Но какими-бы изобретательными ни были российские тролли, маловероятно, что им удастся превзойти величайшую шутку современной истории: Дональд Трамп, «главный сеятель разногласий, беспорядков и хаоса в США и во всём мире», занял Овальный кабинет, передаёт La Vanguardia.