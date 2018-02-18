Председатель нацкомитета республиканцев: во «вмешательстве» Москвы виноват Обама

Российская операция по «вмешательству» в американские президентские выборы 2016 года стала возможной из-за бездействия прошлого президента США Барака Обамы, заявила в интервью Fox News председатель национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел. По мысли Макдэниел, Обама перестал воспринимать Россию как угрозу, и в результате проворонил враждебные действия Москвы.

Мы уже рассказывали вам о том, что (спецпрокурор. — ИноТВ) Роберт Мюллер развернул наступление в отношении 13 россиян и дополнительно трёх российских юридических лиц, а именно, предположительно, компаний, пытавшихся накуролесить на президентских выборах 2016 года, а также далеко за их пределами. Утверждается, что есть и доказательства, и информация о последовательности действий, и данные о том, как указанные лица пытались саботировать политические функции как Трампа, так и Хиллари Клинтон. А теперь — комментарии от председателя национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел. Ронна, что вы обо всём этом думаете?

РОННА МАКДЭНИЕЛ, председатель национального комитета Республиканской партии: На мой взгляд, вынесение этого обвинительного заключения (в отношении россиян. — ИноТВ) показывает, что Обама во время своего президентства упустил Россию из виду. Я вспоминаю, как в 2012 году Митт Ромни сказал: «Наш крупнейший геополитический противник — это Россия», а президент Обама над ним посмеялся, сказав, что такая внешняя политика вышла из моды после завершения 80-х.

Ну а теперь нам известно, что эти организации начали составлять планы по вмешательству в наши выборы и созданию хаоса ещё в 2014 году. Они не пытались помочь республиканцам или демократам, они пытались навредить нашей демократической системе. И нам нужно с этим разобраться. Нам нужно понять, что можно сделать в 2018 году, чтобы предотвратить повторение этой ситуации во время выборов в конгресс.

Президент уже отреагировал на это в Twitter, заявив: «Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил, что буду баллотироваться в президенты». Он также отметил, что «влияния на результаты выборов не было, а предвыборный штаб Трампа не сделала ничего плохого — сговора не было». Как он может быть в этом уверен?

РОННА МАКДЭНИЕЛ: Мне кажется, что это уже было предано огласке сегодня. То есть в обвинительном заключении было чётко сказано, что россияне действовали и от имени республиканцев, и от имени демократов.

А я вот на данный момент не уверен, что это действительно так — ведь ведутся разговоры и о сообщниках россиян (внутри США. — ИноТВ). Вы, может быть, и правы, но прямо о том, что сговора не было, никто не заявлял. Вы правы, Род Розенштейн (замминистра юстиции США. — ИноТВ) действительно только что заявил, что американцы — или, как он выразился, «американцы, которым было неизвестно обо всём этом», — замешаны в деле не были, но при этом он неоднократно упомянул о «сообщниках».

Ну а вопрос, который я хочу вам задать, заключается, наверное, вот в чём: вы считаете, что это решает проблему или только её усугубляет? Ведь президент никогда не говорил о том, что россияне вообще сыграли какую-либо роль в выборах, — а теперь оказывается, что всё-таки могли и сыграть.

РОННА МАКДЭНИЕЛ: Россияне действительно попытались вмешаться в выборы, нам это стало известно после вынесения этого обвинительного заключения. Но президент прав: никакого сговора не было, и нам пора бы уже эту тему оставить…

Но мне непонятно, считает ли так президент. Я понимаю, что это сейчас говорите вы, да и все остальные, похоже, тоже это говорят…

РОННА МАКДЭНИЕЛ: В сегодняшнем заявлении Белого дома говорилось, что никакого вмешательства в наши выборы быть не должно. Это официальное заявление Белого дома. Но есть здесь любопытный момент: всё это произошло при Обаме. Обама отвлёкся, он не воспринимал Россию как угрозу, и необходимых шагов, с тем чтобы обеспечить нормальные выборы и исключить возможность вмешательства России, предпринято не было. А знаете, как можно понять, что он отвлёкся? Обратить внимание на то, как он реагировал в 2012 году. А демократы пытались раскрутить тему «сговора»…

Я это помню, вы абсолютно правы. Вы и сами помните его реакцию. Вы абсолютно правы. Но факт в том, что это опроверг сам президент: он сказал, что такого не было. Вы утверждаете, что он был неправ?

РОННА МАКДЭНИЕЛ: Но ведь создал эту ситуацию не президент! Это же случилось при Обаме, а демократы хотят создать эту теорию о «сговоре». А им надо обратить внимание на своего прошлого президента, Обаму, и задать ему вопрос: «Как же вы такое проглядели?»

Да, да. Я понимаю, что вы хотите сказать, но нынешний президент в прошлом говорил, что всего этого не было, а теперь признаёт, что было. Что, конечно, не значит, что это как-то повлияло на выборы или их результаты.

РОННА МАКДЭНИЕЛ: Он действительно это признал в сегодняшнем заявлении, и то же самое сделал вице-президент. И он заявил, что такое абсолютно неприемлемо, что нужно довести до конца все эти расследования, чтобы можно было через губернаторов и секретарей штата по всей стране ввести меры предосторожности, дабы этого не повторилось во время предстоящих выборов в конгресс. Но не стоит заблуждаться: россияне не пытались помочь Дональду Трампу, они пытаются создать хаос в нашей стране, они принимали меры и от имени республиканцев, и от имени демократов, чтобы нанести вред нашей демократической системе, и нам нужно разработать методы для того, чтобы обезопасить наши выборы, начиная с предстоящих выборов в конгресс 2018 года.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2018 года.