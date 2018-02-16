Politico: у Трампа есть ещё один шанс показать серьёзность своих намерений по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп ещё может нажать на кнопку перезагрузки по вопросу антироссийских санкций, пишут в своей статье для Politico научные сотрудники аналитического центра «Атлантический Совет» Дэниел Фрид и Брайан О’Тул. После того как администрация Трампа упустила свой первый шанс опубликовать хорошо проработанный «кремлёвский список», у неё есть ещё одна возможность показать серьёзность своих намерений.

Конгресс предоставил Белому дому мощный инструмент для борьбы с «российской агрессией», когда летом прошлого года он одобрил закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Раздел 241 этого документа призывал администрацию Трампа к 29 января 2018 года подготовить доклад о структуре власти Владимира Путина. Перспектива появления серьёзно подготовленного «кремлёвского доклада», в котором в качестве потенциальных целей для будущих санкций перечислялись бы люди, приближённые к Путину, встревожила московскую элиту.

«А их тревога — потенциальный рычаг влияния в руках Америки, если администрация, конечно, сможет его себе вернуть», — отмечают авторы статьи.

К сожалению, администрация не смогла нормально начать публичную реализацию раздела 241, отправив конгрессу и прессе документ, оказавшийся, по всей видимости, копией телефонной книги Кремля и списка самых богатых россиян по версии Forbes. Эта небрежность вызвала негативную реакцию в Вашингтоне и «усмешки» со стороны Москвы.

Но сейчас, когда пыль осела, создаётся впечатление, что администрация действительно составила настоящий, продуманный «кремлёвский доклад». Нам это известно, поскольку Министерство финансов США, пытаясь сгладить плохую реакцию на опубликованный документ, публично признало существование отдельного засекреченного доклада для конгресса и намекнуло на серьёзность этого перечня, говорится в статье. Минфин также объявил о том, что на основании секретного доклада будут введены санкции.

«Действия против некоторых россиян, указанных в засекреченном списке, принесут дополнительную пользу, донеся до Москвы то, что её радость по поводу неуклюже составленного открытого списка была не своевременно и что Америка при этом или любом другом президенте не станет неким простаком. Быстрые действия также ясно дадут понять, что в будущем в ответ на плохие действия со стороны России США могут взяться за других людей, указанных в «кремлёвском докладе», — пишут авторы.

С помощью умных и быстрых действий команда Трампа может положить начало мощному восстановлению после своего тактического промаха и придать правдоподобности заявленной ею политике, согласно которой «российская агрессия — это стратегическая проблема для США», подытоживают свою статью для Politico Дэниел Фрид и Брайан О’Тул.