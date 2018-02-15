Politiken: МОК запутался в компромиссах из-за России

Участие в Олимпиаде спортсменов из России после всех скандалов и споров, связанных с обвинениями в использовании допинга, со стороны похоже на запутанный компромисс, пишет Politiken. Эти решения выглядят парадоксально и не очень понятно, каким образом МОК смог сказать «да» и «нет» российскому участию одновременно, отмечается в статье. Надо было объявить протест официальной политике России, но поддержать «отдельных российских спортсменов», поясняет автор.

В мире международного спорта сейчас бродят сразу два «призрака», один из которых называется «антидопинг», а второй — Россия, пишет Politiken. При этом решения спортивных инстанций выглядят парадоксально и противоречат друг другу, говорится в статье. Не далее как в прошлом году Международный олимпийский комитет не допустил Россию на Олимпийские игры «из-за мошенничества с допингом, поддержанного государством и раскрытого после зимних Игр в Сочи в 2014 году», и это решение многие восприняли как признак того, что МОК наконец решил серьёзно бороться с допингом, подчёркивает автор.

Однако на этом фоне непонятно, что же произошло перед открытием Олимпиады в Южной Корее, куда российских спортсменов допустили «с чёрного хода» — не как официальных представителей своей страны, а как «олимпийских атлетов из России», которые просто участвуют в соревнованиях, отмечается в статье.

Сложно определить, в чём тогда заключается разница, и как принимают решения о допуске, подчёркивает автор: «Интересно ознакомиться с тем, как прибывших на игры российских атлетов представляют дома в России, где СМИ, как известно, придерживаются националистической политики Путина. Надо учитывать, что российские СМИ обходят стороной тот факт, что Россия — персона нон грата на Олимпиаде, ведь фотографии из Южной Кореи показывают противоположное».

Каким же образом МОК смог одновременно сказать и «да», и «нет» российскому участию? Согласно официальным заявлениям, разрешение было предоставлено 169 российским атлетам, «не замешанным в допинговом скандале в Сочи четыре года назад». По мнению автора, это был «необходимый компромисс», чтобы Россия «получила урок», однако в то же время невиновные российские спортсмены смогли иметь возможность принять участие в играх.

Другой «кричащий парадокс» заключается в том, что 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены «из-за применения допинга», были позднее оправданы Международным спортивным арбитражным судом. Однако в то же время им было заявлено, что они не могут участвовать в Олимпиаде в Южной Корее — то есть, это фактически «оправдание и санкции одновременно», констатирует Politiken.

Всего несколько десятилетий назад весь спортивный мир, и не в последнюю очередь национальные олимпийские организации, уже становились «заложниками своих правительств», и особенно отчётливо это было заметно в 1980 и 1984 годах — на летних Олимпиадах в Москве и Лос-Анжелесе, напоминает автор. Тогда ряд западных стран во главе со США решили бойкотировать летние Олимпийские игры в Москве в знак протеста против вторжения Советского Союза в Афганистан, что побудило американского президента Джимми Картера начать кампанию за проведение бойкота.

И в ходе последовавших дискуссий довольно редко можно было услышать, что западные правительства сами используют практику, за которую обычно критиковали своих противников (и особенно коммунистические страны восточного блока), отмечается в статье: «Они запрягли спортивные организации в политическую телегу».

При этом самый весомый аргумент против американского бойкота в то время исходил от многих организаций, входивших в МОК, которые призывали не заставлять спортсменов отвечать за чужие действия, с которыми они не имели ничего общего. «Так зачем же делать российских (в то время советских) спортсменов ответственными за действия правительства, на которое они никаким образом не могли повлиять? Это захват политических заложников — так мы тогда говорили. Вторжение в Афганистан происходило не по приказу Советского олимпийского комитета», — пишет Politiken.

Однако нынешняя ситуация, по мнению автора, в корне отличается от тех дискуссий: «Олимпийские организации России несут главную ответственность за мошенничество с допинг-контролем, благодаря которому российские спортсмены чрезвычайно успешно выступили в Сочи в 2014 году. А главную ответственность в этом скандале несёт Григорий Родченков, который сегодня прячется в США, потому что рассказал о своих манипуляциях с пробами на допинг в тот раз».

Родченков опасается, что с ним произойдёт то же, что и с двумя его коллегами, которые ранее занимали руководящие посты в российском антидопинговом агентстве, а затем погибли при неясных обстоятельствах, говорится в статье.

Тот факт, что Международный олимпийский комитет в итоге позволил «большому количеству российских спортсменов» принимать участие в Олимпиаде, несмотря на предшествующую «скандальную историю с властями», выглядит как запутанный, но необходимый компромисс, считает автор.

По его мнению, таким образом МОК «хотел спасти то, что можно было спасти из оставшихся олимпийских идеалов», позволив атлетам участвовать в соревнованиях, «несмотря на грязные действия их правительств и властей». Теперь остаётся только гадать, когда же начнётся сбор подписей среди остальных участвующих организаций «с протестом против официальной России, но в поддержку отдельным российским спортсменам», заключает Politiken.