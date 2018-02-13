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Mirror: «русская Анджелина Джоли» пробудила на Олимпиаде интерес к кёрлингу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
«Ослепительное выступление» российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчане привлекло внимание социальных сетей, пишет Daily Mirror. Многие пользователи выразили мнение, что она похожа на супермодель или звезду Голливуда, отмечает издание.
Mirror: «русская Анджелина Джоли» пробудила на Олимпиаде интерес к кёрлингу
Reuters

Кёрлинг  культовый зимний вид спорта, известный своей тактикой и весьма вольным обращением с щётками, получил вторую жизнь на зимних Олимпийских играх в Пхёнчане. И всё это благодаря одной девушке  российской кёрлингистке Анастасии Брызгаловой, пишет Daily Mirror.

25-летняя россиянка очаровала социальные сети и обзавелась новой армией фанатов благодаря своему «ослепительному выступлению на льду». Вместе со своим партнёром и мужем Александром Крушельницким ей удалось добраться до матча за бронзу*.
 
«Я всё ещё болею за США, но российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на супермодель»,  отмечает пользователь Tom Sica.
 
«Я думал, что кёрлинг  это спорт для лысеющих мужиков, но Анастасия Брызгалова выглядит, как Меган Фокс. И внезапно я полюбил кёрлинг»,  признаётся Brooke.
 
Пользователь James Stewart заметил сходство спортсменки с другой звездой Голливуда. «Российскую пару по дабл-миксту возглавляет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как 21-летняя Анджелина Джоли, если бы у неё в руках оказалась щётка»,  утверждает он.    
 
В кёрлинге долгое время господствовала Канада и североевропейские страны. Это самый быстрорастущий вид зимнего спорта. И глядя на «возглавляющую атаку» Анастасию, становится ясна причина этого роста, заключает Daily Mirror.
 
* Статья на сайте Daily Mirror была опубликована до матча за бронзу, на котором российская пара кёрлингистов победила (прим. ИноТВ).
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источник
Daily Mirror Великобритания Европа
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