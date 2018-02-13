Mirror: «русская Анджелина Джоли» пробудила на Олимпиаде интерес к кёрлингу

«Ослепительное выступление» российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой на Олимпиаде в Пхёнчане привлекло внимание социальных сетей, пишет Daily Mirror. Многие пользователи выразили мнение, что она похожа на супермодель или звезду Голливуда, отмечает издание.
Кёрлинг — культовый зимний вид спорта, известный своей тактикой и весьма вольным обращением с щётками, получил вторую жизнь на зимних Олимпийских играх в Пхёнчане. И всё это благодаря одной девушке — российской кёрлингистке Анастасии Брызгаловой, пишет Daily Mirror.
25-летняя россиянка очаровала социальные сети и обзавелась новой армией фанатов благодаря своему «ослепительному выступлению на льду». Вместе со своим партнёром и мужем Александром Крушельницким ей удалось добраться до матча за бронзу*.
«Я всё ещё болею за США, но российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова чертовски похожа на супермодель», — отмечает пользователь Tom Sica.
«Я думал, что кёрлинг — это спорт для лысеющих мужиков, но Анастасия Брызгалова выглядит, как Меган Фокс. И внезапно я полюбил кёрлинг», — признаётся Brooke.
Пользователь James Stewart заметил сходство спортсменки с другой звездой Голливуда. «Российскую пару по дабл-миксту возглавляет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как 21-летняя Анджелина Джоли, если бы у неё в руках оказалась щётка», — утверждает он.
В кёрлинге долгое время господствовала Канада и североевропейские страны. Это самый быстрорастущий вид зимнего спорта. И глядя на «возглавляющую атаку» Анастасию, становится ясна причина этого роста, заключает Daily Mirror.
* Статья на сайте Daily Mirror была опубликована до матча за бронзу, на котором российская пара кёрлингистов победила (прим. ИноТВ).
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