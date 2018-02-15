Politiken: МОК запутался в компромиссах из-за России Участие в Олимпиаде спортсменов из России после всех скандалов и споров, связанных с обвинениями в использовании допинга, со стороны похоже на запутанный компромисс, пишет Politiken. Эти решения выглядят парадоксально и не очень понятно, каким образом МОК смог сказать «да» и «нет» российскому участию одновременно, отмечается в статье. Надо было объявить протест официальной политике России, но поддержать «отдельных российских спортсменов», поясняет автор. 15 февраля 2018 Politiken

Berlingske: Тиллерсон стремится вынудить Европу заблокировать «Северный поток — 2» В ходе турне по Европе глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон активно попытается убедить европейских союзников не позволить России реализовать проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает Berlingske. По мнению Тиллерсона, Западу пора осознать, что «набирающая силу Россия представляет собой актуальную угрозу» и использует энергоресурсы как инструмент «в политических играх», говорится в статье. 6 декабря 2017 Berlingske

«Кого волнует пара лишних километров?»: датчанам ответили по «Северному потоку — 2» Если Дания заблокирует расширение российского газопровода «Северный поток», Россия готова построить линию в обход датских территориальных вод. Как пишет издание Berlingske, в компании «Северный поток — 2» заявили, что у них проработан запасной вариант и «пара лишних километров» не имеет никакого значения. 13 октября 2017 Berlingske

Болгарский писатель: мигранты и распри в ЕС подрывают европейскую солидарность Кризис с мигрантами и нарастающее недовольство в странах Восточной Европы, которые хорошо помнят внезапный распад «советской империи», подрывает европейскую солидарность и угрожает новыми конфликтами, считает болгарский политолог и писатель Иван Крастев. Однако Евросоюз должен держаться и сообща «ковылять дальше», чтобы постараться преодолеть существующие кризисы, заявил он в интервью Politiken. 1 сентября 2017 Politiken

Датский эксперт: вопреки заявлениям России, американские санкции причиняют ей вред Выпады в адрес президента США Дональда Трампа со стороны российского правительства — признак того, что стратегия России в отношении США провалилась и что новые американские санкции действительно причиняют ей вред, считает датский эксперт Пер Тиманн. Ужесточение санкций конгрессом — это месть за вмешательство России в президентские выборы в США, и Россия, вмешавшись в них, «забила гол в собственные ворота». 6 августа 2017 Politiken

Politiken: за внешней суровостью русских скрывается редкое для Европы дружелюбие и гостеприимство Хотя на Западе, да и в России многие считают, что загадочная «русская душа» меланхолична и склонна к тоске и страданиям, в то же время за внешней «неприветливостью» россиян скрывается открытость, дружелюбие и подлинное гостеприимство, пишет Politiken. Корреспондент датского издания на личном примере не раз убеждался, что стремление «тосковать» свойственно не всем русским, да и по своей натуре они совсем не такие закрытые и суровые, как может показаться на первый взгляд. Например, приглашение на дружеские посиделки в семейном кругу в Европе иностранцу получить гораздо сложнее, чем в России, отмечается в статье. 28 июля 2017 Politiken

Jyllands-Posten: Россия вновь укрепляет военные форпосты в Крыму Военное присутствие России на Крымском полуострове — это не только история, пишет Jyllands-Posten. И хотя точные цифры найти довольно сложно, но российских солдат в Крыму с 2014 года «стало значительно больше», отмечает автор. Между тем Киев с тревогой наблюдает за «наращиванием вооружений» в Крыму и предупреждает, что это может привести к серьёзным последствиям, сообщается в статье. 27 июля 2017 Jyllands-Posten

Jyllands-Posten: проблемы российской экономики МВФ объяснил демографией Эксперты Международного валютного фонда опубликовали доклад об основных тенденциях в российской экономике, пишет Jyllands-Posten. Составители отчёта называют демографический кризис одним из факторов, сдерживающих развитие российской экономики, и в качестве решения призывают Москву повысить пенсионный возраст граждан. 29 мая 2017 Jyllands-Posten

Минобороны Дании: чтобы отражать атаки «российских хакеров», приходится постоянно бороться Глава оборонного ведомства Дании Клаус Йорт Фредериксен заявил, что его подчинённые вот уже два года регулярно становятся целями атак «российских хакеров», пишет The Copenhagen Post. Как отметил министр, отражение подобных угроз — непрекращающийся и непростой труд. 24 апреля 2017 Copenhagen Post

CP: российская угроза подстерегает датских солдат НАТО в эстонских барах В преддверии развёртывания датского контингента НАТО в Эстонии разведывательное управление министерства обороны Дании провело оценку рисков. Выяснилось: российские и пророссийские агенты сделают всё возможное, чтобы дискредитировать военнослужащих. Причём главная опасность будет подстерегать солдат в местных барах — красивые женщины и готовые затеять ссору хозяева заведений, сообщает The Copenhagen Post. 22 апреля 2017 Copenhagen Post