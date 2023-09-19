Ekstrabladet
Дания закупила и передаст Украине 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72 в рамках очередного пакета военной помощи Киеву, сообщает издание Ekstrabladet. Кроме того, на встрече в Рамштайне глава датского военного ведомства впервые встретится с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым и расскажет о том, как проходит обучение украинских пилотов F-16 на территории Дании.
Дания объявила о прибытии в страну первых четырёх истребителей F-35 американского производства в рамках обширной программы перевооружения ВВС, передаёт Ekstrabladet. Первая партия современных самолётов станет крупнейшей закупкой оружия в истории королевства. Приобретённая военная техника заменит парк устаревших F-16, которые, в свою очередь, были обещаны Киеву на безвозмездной основе в качестве пакета военной помощи.