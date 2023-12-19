Ekstrabladet: Дания и Швеция отправят Киеву два десятка БМП шведского производства

Дания совместно со Швецией отправят Киеву порядка 20 боевых машин пехоты CV90 шведского производства на сумму 1,8 млрд датских крон, передаёт Ekstrabladet. Об этом объявил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на встрече со своим шведским коллегой Полом Йонсоном в преддверии передачи Копенгагену председательства в военном союзе североевропейских стран Nordefco с 1 января 2024 года.

Дания и Швеция безвозмездно передадут Киеву порядка 20 боевых машин пехоты CV90 шведского производства на сумму 1,8 млрда датских крон. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции в Копенгагене после переговоров со своим шведским коллегой Полом Йонсоном, передаёт издание Ekstrabladet.

Главы оборонных ведомств скандинавских королевств встретились для обсуждения передачи Швецией Дании председательства в военном союзе Nordefco (Северное оборонное сотрудничество) с 1 января следующего года.

Как отметил Лунд Польсен, Швеция уже передала в дар Украине 50 БМП CV90, но Киев запросил дополнительную военную технику. В этой связи датское правительство вместе со шведским кабмином приняли решение о совместном финансировании уже инициированной поставки, а также о запуске производства дополнительных боевых машин пехоты CV90. Кроме бронемашин, будут также переданы запасные части к ним, а также боеприпасы и многолетний договор на техническое обслуживание.

Правительство Дании планирует в течение ближайших трёх лет выделить более 7 млрд датских крон на военную помощь Украине. Помимо Швеции, Копенгаген заключил соответствующие соглашения с Великобританией, Германией, Нидерландами, Эстонией и Чехией о приобретении вооружений, боеприпасов и военной техники, резюмирует Ekstrabladet.