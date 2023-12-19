Ekstrabladet: Дания и Швеция отправят Киеву два десятка БМП шведского производства

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CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев CNN
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La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями La Vanguardia
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Focus: Путину не нужен диалог с Шольцем — всё и так идёт по его плану Focus
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AP: неспособность Байдена согласовать новый пакет помощи для Украины подрывает авторитет США Associated Press
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Le Figaro: Путин вернулся на международную арену благодаря Ближнему Востоку Le Figaro
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Var-Matin: представитель Минобороны Франции назвал Украину полигоном для испытания французского оружия Var-Matin
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Россия расширила список невъездных представителей институтов и стран Евросоюза
Россия существенно расширила список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым отныне запрещается въезд в страну.
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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признался, что заедает стресс
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как справляется со стрессовыми ситуациями.
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Несколько районов Винницкой области Украины обесточено из-за аварии на ТЭС
В Винницкой области Украины произошла авария на Ладыжинской теплоэлектростанции, в связи с чем несколько районов оказались обесточены. Об этом заявила энергокомпания «Винницаоблэнерго».
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Стоматолог Сотникова рекомендовала уделять внимание дёснам для здоровья зубов
Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова посоветовала больше внимания уделять состоянию дёсен, для того чтобы зубы оставались здоровыми.
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Трёхмиллионному гостю выставки «Россия» вручили открытку от Путина
Трёхмиллионному посетителю выставки «Россия» подарили открытку от российского президента Владимира Путина и поездку на космодром Восточный.
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Мостовой считает, что достижений Роналду и Месси не повторят в ближайшие 100 лет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о влиянии нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на мировой футбол.
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Эксперт ЦБ Арзамаскин рассказал о плюсах внедрения цифрового рубля в России
Эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Арзамаскин прокомментировал внедрение с 2025 года в России цифрового рубля.
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Центризбирком Азербайджана утвердил Алиева кандидатом на выборы президента
Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердила действующего азербайджанского лидера Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах.
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Двое детей пострадали из-за падения снега с крыши школы в Липецке
Два ученика школы в Липецке пострадали в результате падения снега с крыши здания, говорится в сообщении городской администрации.
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Экс-главу польской комиссии по Ту-154 Мачеревича лишили охраны и служебного авто
Польские власти лишили охраны и служебной машины Антони Мачеревича, который возглавлял комиссию по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
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Тикнизян: Изидор любит «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».
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Эрдоган заявил, что рассчитывает скоро обсудить с Путиным зерновую сделку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшее время провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить зерновую сделку.
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Тарасова: спорт номер один в России — фигурное катание
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает фигурное катание главным видом спорта в России.
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Путин: единственным гарантом суверенитета и целостности Украины была Россия
Россия была единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
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Костомаров рассказал, как изменилась жизнь после перенесённой ампутации
Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как на него повлияла ситуация с болезнью, которая произошла с ним в начале года.
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Умар Нурмагомедов вернулся к тренировкам после травмы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов оправился от травмы и приступил к тренировкам.
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В Подмосковье запустят новый онлайн-сервис для бизнеса
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе создали новый онлайн-сервис для бизнеса «100% Подмосковье».
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Соседи рассказали о жившей в антисанитарных условиях 13-летней девочке из Екатеринбурга
Соседи девочки из Екатеринбурга, которая жила в антисанитарных условиях и не ходила в школу, рассказали, что ребёнка иногда подкармливали неравнодушные жители дома.
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Аэропорт Домодедово возобновил работу на приём и вылет самолётов
Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.
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Путин: Россия будет договариваться по Украине исходя из своих интересов
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.
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Путин: бесхребетное поколение политиков в Европе не может противостоять США
Безвольное и бесхребетное поколение политиков в Европе не может противостоять интересам США, которые «растащили» Россию и европейские страны, уверен российский президент Владимир Путин.
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Молдавия откажется от аббревиатуры русского происхождения для аэропорта Кишинёва
Молдавия с 18 января откажется от аббревиатуры русского происхождения для обозначения международного аэропорта Кишинёва.
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Bloomberg: в Прибалтике усомнились, что США будут их защищать в случае войны
В прибалтийских странах появились сомнения в том, что США будут их защищать в случае войны, говорится в материале агентства Bloomberg.
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Путин заявил о беспрецедентной поддержке российским народом бойцов спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил, что российский народ поддерживает бойцов специальной военной операции на беспрецедентно высоком уровне.
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Две ОЭЗ Подмосковья стали лидерами VII Национального рейтинга 2023 года
Особые экономические зоны (ОЭЗ) Московской области «Дубна» и «Ступино Квадрат» вошли в число лидеров VII Национального рейтинга ОЭЗ 2023 года. Экспертную оценку дала Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) при поддержке Минэкономразвития.
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В Башкирии анонсировали запуск новой жилищной программы
Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках послания Госсобранию региона заявил, что в республике запустят новую жилищную программу «Башкирский домик».
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Путин — об обещаниях нерасширения НАТО: хрена с два, они уже у нашего забора
Целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не состоялись, заявил президент России Владимир Путин.
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Генерал ВСУ: у границы с Белоруссией созданы группы ПВО, работающие на воде
Вдоль границы Украины и Белоруссии созданы новые мобильные подразделения противовоздушной обороны, которые работают в том числе на воде. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
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Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием
Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что в детстве хотел стать гимнастом.
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Путин: Запад всегда делал ставку на украинских националистов
Российский президент Владимир Путин заявил, что Запад всегда делал ставку на украинских националистов.
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В «Баварии» подтвердили, что клуб продлит контракт с Мюллером
Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником команды Томасом Мюллером.
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Технополис «Москва» занял первую строчку рейтинга особых экономических зон России
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что технополис «Москва» возглавил Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России.
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Решение о работе пилотов, посадивших A320 в поле, примут после расследования
Первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил, что решение о дальнейшей работе или увольнении лётчиков, посадивших самолёт в поле под Новосибирском, будет принято после расследования.
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Путин: Польша спит и видит, как вернуть отошедшие к Украине территории
Президент России Владимир Путин заявил, что Польша спит и видит, как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.
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В Подмосковье обнаружили редких для региона птиц
Министр экологии Московской области Тихон Фирсов заявил, что натуралисты и орнитологи региона обнаружили могильника, дымчатого коршуна, короткоклювого гуменника, луговую тиркушку, кольцеклювую чайку, которых раньше не наблюдали.
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Посольство: данных о пострадавших россиянах при землетрясении в КНР нет
Данных о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Китая, нет. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в КНР.
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Путин: Киев устроил бы резню в Крыму, если бы Россия не поддержала полуостров
Киев бы начал резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году, уверен президент Владимир Путин.
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Шойгу поручил нарастить производство комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил нарастить производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» в 2024 году.
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Гвардиола раскритиковал ФИФА за новый формат клубного чемпионата мира
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за обновлённого формата клубного чемпионата мира по футболу.
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Глава российского сообщества Википедии объявил, что проект закрывается
Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», которое поддерживает развитие российского сегмента Википедии, решило прекратить работу, сообщил РБК директор организации Станислав Козловский.
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Путин: Россия не собирается воевать с Европой
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса.
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Костомаров заявил, что всегда хотел завершить карьеру на пике
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о решении завершить карьеру.
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Шойгу заявил, что Украина фактически является страной-банкротом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящий момент Украина фактически является страной-банкротом.
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Фредериксен: Копенгаген и Вашингтон договорились о размещении в Дании сил США
Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Вашингтон и Копенгаген договорились о размещении американского оружия и военных на территории Дании.
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Путин: спецоперация выявила ряд проблем, которые необходимо решить
Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд проблем, которые необходимо решить.
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Костомаров: российские фигуристы попали в очень трудное время
Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров высказался об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.
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Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до шести
По последним данным, число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до шести.
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В Тюменской области пострадавшим от нападений собак выплатят компенсации
В Тюменской области пострадавшие от нападения собак жители из Тобольска и Тобольского района — дети и пенсионерка — получат компенсации в общей сумме 205 тыс. рублей.
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Шойгу: Россия в 2024 году будет продолжать спецоперацию на Украине
Армия России в 2024 году будет продолжать операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент Владимир Путин.
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Оториноларинголог Ерошкина посоветовала одеваться по погоде, чтобы не простудиться
Врач оториноларинголог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ №2 Ирина Ерошкина дала рекомендации по профилактике здоровья в зимнее время года.