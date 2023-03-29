ABC Nyheter: заместитель главкома Дании признал небоеспособность своей армии

13:52
Лавров: НАТО уже некуда глубже втягиваться в конфликт на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне Киева, альянсу уже некуда глубже втягиваться в конфликт.
13:52
Пригожин: битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными наёмниками
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает украинскую армию с иностранными подразделениями.
13:49
Песков: Россия продолжит работать над развитием искусственного интеллекта
Работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:47
В IBU заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов
В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что открыты для диалога по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
13:47
Совфед разрешил командирам заверять подписи военных о заключении и расторжении брака
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий командиру воинской части заверять подпись военнослужащего при заключении, расторжении брака и установлении отцовства.
13:46
Бородавко считает, что на требования МОК согласятся не более 2% российских спортсменов
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) являются неприемлемыми для подавляющего большинства российских спортсменов.
13:40
Учёные нашли сверхмассивную чёрную дыру примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца
Британские астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, масса которой превосходит массу Солнца примерно в 33 млрд раз.
13:40
Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
13:39
Песков: гибридная война, противостояние с недружественными странами — это надолго
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что война в широком контексте, противостояние с недружественными странами — это надолго.
13:36
АвтоВАЗ планирует запуск производства Lada в Петербурге во втором квартале 2023 года
АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года.
13:32
Песков: идут ожесточённые бои за Артёмовск, российские бойцы проявляют чудеса героизма
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за Артёмовск (Бахмут) идут ожесточённые бои, российские военные проявляют чудеса героизма.
13:30
Федун призвал не ждать от сборной России по футболу победы на турнире в Азии
Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном участии сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).
13:28
Министр финансов Марченко: оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд
Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что оборонные расходы Украины в месяц составляют $3,5 млрд.
13:28
Истомин: не стал бы зацикливаться на том, поедут ли спортсмены на Олимпиаду
Российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
13:27
Губернатор Голубев: хлопок в Ростове-на-Дону был слышен при переходе самолёта на сверхзвук
Громкий хлопок был слышен в Ростове-на-Дону при переходе самолёта на сверхзвуковой режим полёта. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.
13:25
В полицию Мелитополя поступила информация о минировании нескольких учреждений
В полицию Мелитополя в течение дня продолжают поступать сообщения о минировании нескольких учреждений, включая МГУ им. Макаренко, сообщили в администрации города.
13:25
Рогов высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказался о возможном наступлении боевиков ВСУ в Запорожской области.
13:22
Песков назвал консолидацию общества вокруг Путина и его политики беспрецедентной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об абсолютной консолидации российского общества.
13:21
Первая Кавказская инвестиционная выставка состоится 3—4 мая
Первая Кавказская инвестиционная выставка будет проходить 3 и 4 мая в Минеральных Водах.
13:20
«Роснефть» и Indian Oil договорились увеличить поставки топлива в Индию
Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и глава Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья подписали соглашение об увеличении поставок топлива в Индию.
13:19
Майгуров заявил, что СБР выступает за создание комитета спортсменов
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что организация выступает за создание комитета спортсменов.
13:18
В РЖД ожидают поставку полностью российского электропоезда в конце 2023 года
Глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозёров заявил, что холдинг ожидает, что полностью российский электропоезд будет поставлен во второй половине текущего года.
13:14
Делегация МАГАТЭ приступила к осмотру территории Запорожской АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси приступила к осмотру территории Запорожской атомной электростанции.
13:13
Совфед одобрил закон о беззаявительном порядке получения выплат для Героев СССР и России
Совфед одобрил закон, согласно которому Героям СССР, Героям России и членам семей умерших Героев ежемесячные денежные выплаты будут выплачиваться в беззаявительном порядке с 1 января 2023 года.
13:13
Песков заявил, что «саммит за демократию» вряд ли относится к серьёзным мероприятиям
«Саммит за демократию», где США будут заниматься нравоучениями, вряд ли можно отнести к категории серьёзных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:10
Бочкарёв: между станциями «Каховская» БКЛ и «Севастопольская» построят новый подземный переход
Между станциями «Каховская» Большой кольцевой линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии построят дополнительный подземный переход, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
13:09
Агент Головина рассказал, как проходит восстановление футболиста от травмы
Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о восстановлении футболиста.
13:08
Медведев посетит предприятия ОПК в Татарстане в рамках рабочей поездки
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса в Татарстане в рамках рабочей поездки.
13:08
Песков назвал решение мэра Воркуты пойти служить в зону СВО достойным уважения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить в зону СВО достойным уважения.
13:04
Песков прокомментировал желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о желании встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
13:03
ТАСС: двух врио замгубернатора Брянской области задержали по подозрению в получении взяток
По подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны временно исполняющие обязанности заместителей губернатора Брянской области Елена Егорова и Татьяна Кулешова.
13:02
Песков: достижение целей России дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно.
13:00
Песков заявил, что Россия будет и дальше отстаивать интересы своих спортсменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет и дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов.
12:54
Американская фармкомпания Eli Lilly продолжает поставлять жизненно важные препараты в Россию
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly продолжает поставлять жизненно важные препараты в Россию.
12:53
Майгуров заявил, что биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты могут уволиться из силовых структур для участия в международных турнирах.
12:52
МИД Швеции вызовет посла России на фоне публикации статьи о вступлении в НАТО
В МИД Швеции заявили, что вызовут посла России после публикации посольством статьи о членстве страны в НАТО, сообщает AFP.
12:49
Клуб «Эксельсиор» лишил капитана повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции
Футбольный клуб «Эксельсиор» лишил Редуана Эль-Якуби капитанской повязки из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции.
12:46
Юрист Кузнецова напомнила, что овдовевшие пенсионеры могут увеличить размер пенсии
Юрист Елена Кузнецова рассказала, что некоторые пенсионеры могут увеличить размер своей пенсии.
12:45
L’Avenir: бельгиец покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом
Гражданин Бельгии покончил с собой после двух месяцев общения с искусственным интеллектом (ИИ), в ходе которого виртуальный собеседник не препятствовал суицидальным мыслям человека.
12:42
В Ижевске спрогнозировали ясную погоду 29 марта
По данным регионального Гидрометцентра, в Ижевске в среду, 29 марта, погода будет ясной и малооблачной.
12:40
Стали известны арбитры полуфинальных матчей Кубка России по футболу
Назначены арбитры на матчи 1/2 финала «Пути РПЛ» и первого этапа 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России.
12:39
Прокурор: суд может вынести приговор Галявиеву по делу о стрельбе в Казани 10 апреля
Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков заявил, что суд может вынести приговор Ильназу Галявиеву по делу о стрельбе в гимназии в Казани уже 10 апреля.
12:39
Глава Роскачества Протасов перечислил меры обеспечения безопасности в сфере онлайн-торговли
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.
12:36
Ветеринар Пригорнева объяснила, что с помощью обоняния собака ориентируется в пространстве
Ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева объяснила, почему некоторые собаки на улице непрерывно всё обнюхивают.
12:34
Специалист Мешалкина дала советы дачникам по покупке необходимых товаров к началу сезона
Эксперт направления «Дача» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Юлия Мешалкина назвала категории товаров, которые понадобятся садоводам в преддверии открытия дачного сезона.
12:33
Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодаре Запорожской области.
12:33
Майгуров назвал неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.
12:32
В столице вновь пройдёт конкурс «Московские мастера»
Конкурс «Московские мастера» состоится в столице в 26-й раз.
12:30
Кондитер и автомеханик вошли в список востребованных профессий в Татарстане
Правительство Татарстана утвердило список востребованных профессий до 2030 года.
12:30
Пасечник упразднил администрацию главы, министерства и Народную милицию ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об упразднении администрации и исполнительных органов власти республики.