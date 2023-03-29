ABC Nyheter: заместитель главкома Дании признал небоеспособность своей армии

Армия Дании не соответствует требованиям НАТО и небоеспособна, пишет норвежское издание ABC Nyheter со ссылкой на TV2. Об этом заявил заместитель командующего датской армией бригадный генерал Хенрик Люне. Военачальник признал «крайне критическую» ситуацию в вооружённых силах скандинавского государства за последние 40 лет.

Вооружённые силы Дании испытывают острую нехватку в военнослужащих. Об этом заявил заместитель командующего датской армией бригадный генерал Хенрик Люне, сообщает норвежское издание ABC Nyheter со ссылкой на TV2.

Военное ведомство скандинавской страны на протяжении продолжительного времени подвергалось критике за невыполнение договоренностей, которые Дания заключила с блоком НАТО. За 40 лет службы военачальник ещё не сталкивался с настолько тяжёлым положением в армии, которое генерал считает «крайне критическим». По словам Люне, Вооружённые силы Дании испытывают «большие проблемы» с содержанием военнослужащих, которые покидают ряды армии, в результате чего сейчас до четверти всех должностей в ней — вакантные, пишет ABC Nyheter.

Датчане изо всех сил пытаются оправдать ожидания НАТО, однако генерал признаёт, что у них нет боеспособной армии. По словам военкома, у Дании есть несколько боеспособных частей, многие бойцы находятся на обучении и армии нужно большое количество солдат. По сути, это означает, что датская армия не выполняет свою задачу по обеспечению безопасности страны, сетует Хенрик Люне.