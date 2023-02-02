SwebbTV: Дания перебросит всю свою артиллерию на Украину и теперь ищет новых поставщиков оружия

Дания передаcт Киеву все свои передовые самоходные артиллерийские установки французского производства Caesar в количестве 19 единиц, сообщает SwebbTV со ссылкой на DR. Таким образом, королевство останется без основы своей обороны и власти вынуждены искать, чем пополнить боевые запасы.

Правительство Дании продолжает заваливать Украину оружием и обязалось передать в дар Киеву свою так называемую военную «жемчужину» — гаубицы французского производства Caesar, представляющее из себя мощное оружие дальнего действия, установленное на бронированном грузовике. Системы весом 32 тонны могут поражать цели на расстоянии до 40 км и производить до шести выстрелов менее чем за 60 секунд. Поставка была одобрена датским парламентом и должна состояться в течение шести месяцев. Таким образом власти страны предпринимают попытку победить Россию на поле боя, отмечает SwebbTV.

По словам корреспондента DR Мадса Корсагера, речь идёт практически обо «всей датской артиллерии», которую Дания отдаёт Украине «одним махом». Корсагер заявил, что эти системы вооружения являются самой мощной и дальнобойной из существующих в датской армии. По данным Минобороны Дании, правительство приняло решение передать Украине все 19 артиллерийских орудий Caesar французского производства, что приведёт к задержке формирования 1-й датской бригады, из-за чего Дания рассматривает возможности быстрого приобретения «новых мощностей» параллельно с безвозмездной поставкой.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен с гордостью заявил, что его страна с самого начала украинского конфликта была в числе самых активных стран-доноров. В то же время он подчеркнул, что власти королевства должны будут «найти баланс» между помощью Украине и продолжением укрепления обороноспособности Дании для обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязательств в НАТО, пишет SwebbTV.