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Эксперт: не готовы к «обычной войне» — на пополнение запасов боеприпасов у Европы и США уйдёт минимум несколько лет

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Из-за проблем с поставками боеприпасов на Украину США приходится прибегать к запасам со складов в Израиле и Южной Корее, пишет Das Erste. Как утверждает эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн, это объясняется тем, что в течение последних 20 лет США и Европа в большей степени концентрировались на нетрадиционных конфликтах, например борьбе с терроризмом. К «обычной войне в Европе» их военная промышленность, давно отказавшаяся от масштабного производства боеприпасов, оказалась не готова.
Эксперт: не готовы к «обычной войне» — на пополнение запасов боеприпасов у Европы и США уйдёт минимум несколько лет
AP

В дискуссиях о военной помощи Запада Украине в основном фигурируют танки, системы противовоздушной обороны и призывы к передаче истребителей. При этом от внимания общественности и СМИ практически ускользнуло огромное количество боеприпасов, получаемых Украиной. Только США отправили или пообещали отправить более миллиона артиллерийских снарядов. Но у американцев всё чаще возникают проблемы с поставками. Вооружённым силам США теперь приходится прибегать к собственным складам боеприпасов в Израиле и Южной Корее, пишет Das Erste.

«Я думаю, что это станет проблемой, — утверждает директор программы по изучению Европы, России и Евразии вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Макс Бергманн. — Это отражает тот факт, что в последние 20 лет, прошедшие после терактов 11 сентября, США и европейцы сосредоточивали своё внимание в первую очередь на нетрадиционных конфликтах, например на борьбе с террористами или повстанцами в Ираке или Афганистане».
 
По словам Бергманна, США «неожиданно для себя» оказались в том положении, когда им приходится поддерживать страну, которая «ведёт обычную войну с крупной военной державой в Европе».
 
В последнее время военная промышленность США в большей степени концентрировалась на разработке нового высокотехнологичного оружия, а не на производстве обычных боеприпасов. Нельзя «просто нажать на кнопку» и повернуть всё вспять, утверждает Бергманн. «Это процесс, который только начинается. Существует брешь, для заполнения которой США приходится прибегать к своим складам. На пополнение запасов уйдёт как минимум несколько лет», — подчёркивает эксперт.
 
Европе тоже придётся нагонять упущенное, считает Бергманн. До сих пор европейские оборонные компании слишком часто концентрировались не на потребностях самой Европы, а на глобальном экспорте. По словам Бергманна, им необходима переориентация: «Откровенно говоря, для этого нужны инвестиции. Для этого Германия, Евросоюз, другие европейские страны должны не только увеличить свои расходы на оборону, но и сосредоточиться на правильных вещах».
 
Для того чтобы начать поставлять Украине боеприпасы с американских складов в Израиле и Южной Корее, Вашингтону пришлось вести переговоры с обеими странами. Хранящиеся там боеприпасы хоть и являются собственностью США, на самом деле предназначены для потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии. Склады США в обеих странах должны быть пополнены как можно скорее.
 
Бергманн предупреждает, что нынешние шаги по оказанию военной помощи Украине вскоре могут встретить сопротивление в конгрессе США. С начала года большинство в палате представителей имеют республиканцы. Большая часть из них также выступает за поддержку Украины, однако под сомнение ставятся масштабы военной помощи. Вопрос о том, не должны ли европейцы вносить более значимый вклад в поддержку Киева, звучит намного чаще, чем раньше.
 
Как отмечает Бергманн, на 2023 год большая часть пакетов военной помощи Украине уже согласована. Затем наступит «ключевой год». «Вопрос заключается в том, как всё это будет выглядеть в 2024 году. Очень трудно представить, что конгресс этого же созыва вновь одобрит выделение пакетов помощи в том же объёме», — подчёркивает эксперт. Если США больше не смогут поддерживать Украину в той же степени, что и в 2022 и 2023 годах, нагрузка на Европу значительно возрастёт, передаёт Das Erste. 
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