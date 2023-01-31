CNN: Столтенберг призвал Сеул разрешить прямые поставки оружия Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к южнокорейскому правительству с призывом нарастить объёмы помощи Украине, разрешив своим производителям поставлять оружия в страны, вовлечённые в активные военные конфликты, передаёт CNN. По информации канала, в настоящий момент в Южной Корее действует прямой запрет на такие поставки — однако США уже начали принимать меры, чтобы его обойти.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг в понедельник призвал правительство Южной Кореи, которая не поставляет вооружения в страны, вовлечённые в активный вооружённый конфликт, пересмотреть свою политику, дабы «помочь обеспечить Украину оружием» для сопротивления российским войскам, сообщает CNN.

«Призываю Республику Корея нарастить усилия на конкретном направлении — в плане военной поддержки», — заявил Столтенберг, общаясь с аудиторией после своего выступления в Институте перспективных исследований имени Чхве в Сеуле.

Как напомнил чиновник, ряд членов НАТО, которые ранее придерживались аналогичного курса и не поставляли оружие в страны, участвующие в вооружённых конфликтах — включая, в частности, Германию и Швецию, — ныне отказались от этой политики, дабы помочь Украине. «Когда в прошлом году начались полномасштабные военные действия, многие страны изменили свою политику, поскольку поняли, что единственный способ защитить демократию, помочь Украине одержать победу и создать условия для надёжного мира — это обеспечить военную поддержку», — приводит сайт CNN слова Столтенберга.

Как напоминает корреспондент CNN, на прошлой неделе несколько западных стран резко нарастили объёмы военной помощи Киеву, инициировав поставки танков. Соответствующие решения приняли Германия, США и Великобритания, которые снабдят украинские войска танками Leopard 2, Abrams и Challenger соответственно. Между тем отдельные западные эксперты отмечали, что Украине «могли бы пригодиться» и южнокорейские танки K2, отмечает журналист.

Однако в Южной Корее действует особый президентский указ, в котором говорится, что экспортирующиеся из страны вооружения могут быть использованы «только в мирных целях» и не должны «отражаться на мире между странами, поддержании безопасной обстановки и национальной безопасности» отдельных государств, сообщает CNN. Кроме того, Сеул подписал и ратифицировал Международный договор о торговле оружием, который содержит ряд жётских ограничений на то, в какие страны могут поставляться вооружения и при каких условиях они могут применяться, говорится в материале канала.

Это, впрочем, не означает, что южнокорейский ВПК не играет никакой роли в конфликте на Украине, подчёркивает корреспондент CNN. Как сообщил каналу в декабре прошлого года чиновник Пентагона, Вашингтон намеревается закупить у южнокорейских производителей 100 тыс. артиллерийских снарядов для последующей передачи их Украине. В США считают, что, поскольку снаряды будут поставлены Киеву американской стороной, это позволит Южной Корее не нарушить озвученные публично обещания не передавать Украине летальных вооружений, разъясняет журналист CNN.

Кроме того, в прошлом году Польша, которая стала одним из лидеров по объёмам военной помощи украинцам, подписала с Сеулом масштабный контракт на поставку сотен танков и гаубиц, а также десятков истребителей, пишет сайт CNN. По информации канала, благодаря этой сделке Варшава сможет заменить то оружие, которое она уже отправила на Украину.