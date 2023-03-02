Independent: для повышения расходов на оборону датские парламентарии отменили христианский праздник, несмотря на протесты

Датские парламентарии поддержали идею правительства и проголосовали за отмену весеннего праздничного дня, установленного более 300 лет назад, несмотря на резкую критику со стороны оппозиции, профсоюзов и епископов страны. Вводя дополнительный рабочий день вместо христианского праздника, власти Дании планируют привлечь дополнительные финансы, чтобы увеличить расходы на оборону в рамках целей НАТО, пишет The Independent.

Датские законодатели проголосовали за отмену весеннего христианского праздника и введение вместо него рабочего дня, чтобы привлечь дополнительные финансы и увеличить расходы на оборону, несмотря на резкую критику со стороны оппозиции, профсоюзов и епископов. Решение властей аннулировать этот праздничный день, появившийся более 300 лет назад, когда датский епископ объединил несколько небольших религиозных праздников, вызвало негативную реакцию по всей стране, сообщает The Independent.



Фолькетинг (датский парламент), насчитывающий 179 мест, 95 голосами против 68 одобрил законопроект центристского коалиционного правительства об отмене Великого дня молитвы (Store Bededag) — христианского праздника, который приходится на четвёртую пятницу после Пасхи и отмечается в стране с 1686 года. Ещё 16 депутатов отсутствовали во время голосования, поясняется в статье.



По оценкам правительства Дании, благодаря таким мерам можно будет дополнительно сэкономить примерно 3 млрд крон (£353 млн) каждый год. Правящая коалиция, состоящая из представителей социал-демократов, правоцентристских либералов и умеренных центристов, активно стремится к достижению поставленной руководством НАТО цели — довести расходы на оборону до 2% ВВП к 2030 году отчасти в ответ на обострение конфликта на Украине, пишет The Independent.



Утрата этого праздника, появившегося более 300 лет назад, когда датский епископ объединил несколько второстепенных церковных праздников, вызвала негативную реакцию по всей стране с почти шестимиллионным населением, подчёркивается в статье. По статистике, более 73% жителей Дании относятся к последователям Государственной лютеранской церкви, хотя регулярно посещают церковь лишь около 3% датчан. Десять лютеранских епископов уже заявили, что правительство «злоупотребляет доверием» граждан.

В Дании, где политический консенсус является нормой, представители левой и правой оппозиции объединились, чтобы осудить и высмеять действия правительства. Депутаты от оппозиции назвали новый законопроект «глупым», «сумасшедшим» и «совершенно неправильным», однако так и не смогли договориться о проведении референдума по этому вопросу. Требовать плебисцита в Дании может лишь группа из 60 депутатов и более, поясняет The Independent.



«Правительство приказывает людям работать ещё на один день больше», — заявил член Социалистической народной партии Карстен Хонге во время трёхчасовых парламентских дебатов, посвящённых обсуждению законопроекта. «Остановите вора!» — также призвал депутат.



Ещё несколько законодателей выразили обеспокоенность, что решение властей отменить праздник серьёзно усложнит переговоры о заработной плате и условиях труда между работодателями и профсоюзами в конце этого года. Профсоюзы также опубликовали онлайн-петицию с выражением протеста, которая собрала почти 500 тыс. подписей. Правительство обычно традиционно держалось в стороне от этих вопросов, отмечает The Independent.



До сих пор у работающих датчан было около 11 государственных праздников, однако в те годы, когда Рождество и Новый год и так выпадают на календарные выходные, эта цифра сокращается, поясняется в статье. Правительство контролирует 89 мест в парламенте и поддерживается четырьмя законодателями, представляющими полунезависимые датские территории (Гренландия и Фарерские острова).