Bloomberg: в ответ на украинский конфликт датчане решили присоединиться к оборонному пакту ЕС

По результатам проведённого в Дании референдума, почти 70% избирателей выступили за присоединение к оборонному блоку Евросоюза, сообщает Bloomberg. Как отмечает издание, решение датчан стало «очередным сейсмическим сдвигом» в системе европейской безопасности со времён начала конфликта на Украине.
Датские избиратели одобрили присоединение к оборонному пакту Евросоюза в ответ на ввод российских войск на Украину, что стало сигналом об историческом сдвиге в стране, которая ранее избегала более тесных связей с блоком, пишет Bloomberg.
Подсчёт голосов показал, что этот шаг поддержали 66,9% участников референдума, а против выступили 33,1%.
Как отмечает Bloomberg, таким образом впервые за почти три десятилетия Дания, традиционно скептически относившаяся к более глубокой европейской интеграции, пошла на серьёзное сближение с блоком.
Из 21 государства, входящего одновременно в ЕС и НАТО, Дания, одна из стран-учредителей Североатлантического альянса с населением 5,8 миллиона человек, была единственной, не участвовавшей в оборонном пакте Евросоюза.
Решение датчан стало очередным сейсмическим сдвигом в системе европейской безопасности с тех пор, как в феврале этого года Россия начала конфликт на Украине.
Вступив в ЕС вместе с Великобританией в 1973 году, Дания до сих пор остаётся за пределами зоны евро и не участвует в партнёрских программах блока в сфере правосудия и внутренних дел, напоминает издание.
Референдум в Дании прошёл на фоне того, как российский «Газпром» остановил поставки природного газа в эту страну после того, как датская энергетическая компания Orsted отказалась выполнять требование Москвы по оплате топлива в рублях, сообщает Bloomberg.
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