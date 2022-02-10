ПН: Дания не предоставит Киеву оружие — ракеты оказались слишком старыми

20:21
Третью дозу «ЭпиВакКороны-Н» разрешили вводить через два месяца после второй
Применение вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н» возможно по схеме введения трёх доз. При этом третья прививка может вводиться через два месяца после второй.
20:18
Фетисов: Россия спокойно победит Данию и выйдет на первое место в группе
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Дании на Олимпиде в Пекине.
20:12
Получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ Люк Монтанье скончался во Франции
Во Франции скончался вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию по медицине за усилия по открытию вируса иммунодефицита человека вместе с другими учёными. Ему было 89 лет, пишет газета Le Monde.
20:09
Умяров: самое обидное, что не было момента прощания с Виторией
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем наставнике красно-белых Руе Витории.
20:07
Лавров обсудил с главой МИД Италии ситуацию на Украине и гарантии безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо ситуацию на Украине и гарантии безопасности.
20:00
Клебо назвал Большунова главным фаворитом в мужской разделке на ОИ-2022
Четырёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо назвал фаворитов в мужской разделке на Олимпиаде в Пекине.
19:54
МИД России: санкции Британии повлекут жёсткий и выверенный ответ
Ответ России на возможные санкции Британии будет жёстким и выверенным, напомнило российское Министерство иностранных дел после визита британского главы МИД Лиз Трасс в Москву.
19:53
В Астраханской области открыли четыре амбулаторных центра для пациентов с симптомами ОРВИ
В Астраханской области начали работу ещё четыре амбулаторных центра для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19.
19:53
Иммунолог рассказал, почему могут отличаться результаты тестов на коронавирус
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, почему могут отличаться результаты экспресс- и ПЦР-тестов на коронавирус.
19:52
Врач Зайцев рассказал о воздействии COVID-19 на обоняние
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о воздействии COVID-19 на обоняние.
19:51
Начальники генштабов ВС Белоруссии и США провели телефонные переговоры
Начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич и председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли провели телефонный разговор, обсудив вопросы безопасности.
19:49
Спицов: Большунов очень строго относится к дистанции, его редко видно в деревне
Серебряный призёр Олимпиады Денис Спицов высказался об олимпийском чемпионе Александре Большунове.
19:45
Постпред США при ООН не исключила проведения новых переговоров Байдена и Путина
Американская сторона не исключает возможность проведения новых переговоров между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.
19:39
МИД России призвал Израиль прекратить удары по объектам в Сирии
Продолжающиеся удары Израиля по Сирии грубо нарушают суверенитет САР и могут спровоцировать резкое обострение обстановки в арабской республике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:39
В Госдуме отреагировали на первый день без медалей для России на Олимпиаде-2022
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что сборная России не смогла в шестой день Олимпиады завоевать медали.
19:38
В ООН сообщили о работе над решением проблем с выдачей виз США дипломатам России
В офисе Генерального секретаря ООН сообщили о работе над решением проблем с выдачей виз США дипломатам России.
19:35
В Ростовской области подтвердили 4067 случаев COVID-19 за сутки
В Ростовской области подтвердили 4067 случаев COVID-19 за последние сутки.
19:32
Хоккеистка сборной России Печникова сдала положительный тест на коронавирус на ОИ-2022
Защитник женской сборной России по хоккею Мария Печникова сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине.
19:32
Кандидат биологических наук Половодова рассказала, как восстановить сон после COVID-19
Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук, рассказала, как восстановить сон после COVID-19.
19:32
Сын Зинаиды Кириенко рассказал о состоянии здоровья актрисы
Максим Тарасевский, сын актрисы Зинаиды Кириенко, рассказал о состоянии здоровья матери.
19:27
Директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана Большунову и Спицову
Директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении звания капитана олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову и серебряному призёру Денису Спицову.
19:21
Депутат Белик: Запад не оставляет попыток спровоцировать серьёзный конфликт на Украине
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил о провокациях Западом серьёзного конфликта на Украине.
19:20
Благодаря голу Смолова «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче
Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном матче на сборах в Турции.
19:12
Коляда: я не намерен бросать, потому что люблю кататься
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём будущем после пропуска зимних Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса.
19:10
Бастрыкин поручил расследовать гибель женщины от нападения собак в Ярославской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели женщины в результате нападения бродячих собак в Ярославской области.
19:10
Арутюнян: в ISU и среди судей есть люди, которые не очень профессиональны
Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, считает, что в Международном союзе конькобежцев, в национальных федерациях и среди судей достаточно не самых квалифицированных людей.
19:08
Экс-президент США Трамп отверг сообщения о том, что он «смывал документы в унитаз»
Бывший американский президент Дональд Трамп отверг утверждения журналистки о том, что он во время работы президентом смывал в унитаз документы.
19:06
Невролог Царёва рассказала о возможных последствиях COVID-19
Врач-невролог, сомнолог Елена Царёва рассказала о возможных последствиях COVID-19.
19:05
В Петербурге открылась выставка портретов Петра I
В Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга начала работу выставка портретов Петра I.
19:05
Тренер олимпийского чемпиона Чена: меня в своё время просто выдавили из России
Известный специалист Рафаэль Арутюнян, который является тренером олимпийского чемпиона Пекина по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, признался, что для него до сих пор является больной темой вынужденный отъезд из России в США.
19:03
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра украинского Днепра
Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении мэра украинского Днепра Бориса Филатова после инцидента с заменой флага.
19:01
Коронавирус обнаружили у двух новорождённых в Ростовской области
В Ростовской области в этом году выявили коронавирусную инфекцию у двух детей, которых родили женщины, болеющие COVID-19.
18:55
Суд в Москве вынес приговор убившему двух милиционеров в 1995 году
Московский городской суд приговорил местного жителя к 15 годам колонии за убийство двух милиционеров в 1995 году.
18:49
Роднина: не считаю, что резко высказалась о Валиевой
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не считает резким своё высказывание о российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде.
18:47
Путин заявил, что пока не созванивался с Макроном после его визита в Киев
Российский президент Владимир Путин заявил, что пока не созванивался с французским коллегой Эммануэлем Макроном после его визита в Киев.
18:47
Британский министр Трасс пригласила Сергея Лаврова посетить Лондон в ближайшие месяцы
Глава Форин Офис Лиз Трасс пригласила российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ближайшие месяцы посетить Лондон.
18:45
Парламент Чечни предлагает переименовать несколько районных судов в Грозном
Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается переименовать несколько районных судов в Грозном.
18:39
Сборная США по хоккею забросила восемь безответных шайб команде Китая на Олимпиаде
Сборная США по хоккею одержала крупную победу над командой Китая на зимних Олимпийских играх в Пекине.
18:38
Цена на нефть марки Brent вновь выросла до $93
Мировые цены на нефть вновь показывают рост — об этом свидетельствуют данные торгов.
18:33
Канада разгромила Германию на старте хоккейного турнира на ОИ-2022
Сборная Канады по хоккею с крупным счётом обыграла команду Германии в первом туре группового этапа на Олимпиаде в Пекине.
18:33
Путин заявил о подготовке ответа в НАТО и США по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и США по гарантиям безопасности, заявил российский лидер Владимир Путин.
18:30
Глава МИД Британии Трасс пояснила слова о суверенитете России над Ростовом и Воронежем
Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила, что признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, которые она ранее посчитала украинскими регионами.
18:28
Путин заявил, что его слова про «красавицу» и Украину не имели личного измерения
Российский президент Владимир Путин заявил, что его слова «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений не имели «личного измерения».
18:27
Нейропсихолог Макарова рассказала, когда отдавать ребёнка в детский сад
Детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.
18:27
По делу об угрозах взрывов в Вашингтоне задержан подросток
Полиция Вашингтона задержала 16-летнего подростка по делу об угрозах взрывов, приведших к закрытию школ в столице США 9 февраля.
18:26
Список медалистов шестого дня Олимпиады в Пекине
По итогам шестого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны восемь комплектов наград.
18:19
Путин пригласил Токаева на ПМЭФ в качестве одного из главных гостей
Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум в качестве одного из главных гостей.
18:14
Полёты Су-30СМ и Су-35С прошли в ходе учений армий Белоруссии и России
Совместные полёты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий.
18:11
Директор СВР Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью газете «Московский комсомолец» заявил, что на Украине полным ходом ведутся приготовления к войне.
18:04
Путин: Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии
Казахстан в начале января столкнулся с актом террористической агрессии, который был совершён при участии деструктивных сил внутри и извне республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.