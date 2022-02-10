ПН: Дания не предоставит Киеву оружие — ракеты оказались слишком старыми

400 ракет Stinger, находящихся на датских складах, оказались слишком старыми, поэтому они не будут переданы Украине. Как сообщает «Перший незалежний», министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что отправлять другое вооружение Киеву его страна не намерена.

Дания не будет поставлять оружие Украине. Как передаёт «Перший незалежний», министр обороны страны Мортен Бодсков заявил, что ракеты Stinger, которые хранятся на складах, оказались слишком старыми.

Глава оборонного ведомства Дании отметил, что 400 ракет Stinger, поставка которых обсуждалась, оказались слишком старыми. Также он подчеркнул, что Дания не намерена отправлять другое вооружение.

При этом из-за угрозы эскалации конфликта в Европе правительство страны повысило уровень готовности обороны, а также перебросило два истребителя F-16 на остров Борнхольм для защиты воздушного пространства Дании.