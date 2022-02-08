Forbes: Украине не стоит рисковать своей авиацией в случае конфликта с Россией

Военно-воздушные силы Украины «безнадёжно уступают» по численности и вооружению своему наиболее вероятному противнику — России, пишет Forbes. И хотя украинские Су-27 со своими ракетами «воздух — воздух» R-27 и радарами с дальностью действия до 100 км всё ещё остаются одними из самых мощных перехватчиков в регионе, несмотря на свой преклонный возраст, это не значит, что они долго продержатся в противостоянии с русскими, предупреждает автор.

Если конфликт на востоке Украины обострится и в воздух поднимутся истребители Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Миргороде, — это будет явным признаком того, что украинские ВВС, которые после тяжёлых потерь, понесённых в 2015 году, «просидели на земле» на протяжении всех дальнейших операций в Донбассе, вновь намерены воевать. Но в любом случае, если воздушное сражение с Россией и произойдёт, оно наверняка будет коротким, предупреждает Forbes.



Военно-воздушные силы Украины в настоящий момет «безнадёжно уступают» по численности и вооружению своему наиболее вероятному противнику — Военно-космическим силам России, подчёркивается в статье. Против шести десятков действующих украинских истребителей российские ВВС могут развернуть многие сотни новых и гораздо более боеспособных самолётов, поясняет автор.



По его сведениям, Киев «в лучшем случае» может собрать 125 фронтовых боевых самолётов, включая 71 истребитель. При этом среди всех украинских истребителей насчитывается 34 боеспособных двухмоторных Су-27 Flanker с опытными пилотами, у которых «есть шансы нанести хоть какой-то урон россиянам в безжалостной бомбардировочной атаке, которая может предшествовать более широкому российскому наступлению на украинский Донбасс», говорится в статье.



Лучшие истребители и лучшие военные пилоты Украины сейчас входят в состав единственной бригады с двумя эскадрильями, базирующейся в Миргороде, к востоку от реки Днепр. Эта 831-я бригада имеет долгую историю, пишет Forbes. Сформированная ещё в 1941 году как 659-й истребительный авиационный полк в составе советской авиации, она сражалась с немецкими войсками на Балтийском фронте.



А в 1991 году Украина получила эту бригаду «в наследство» от Советского Союза вместе с перехватчиками Су-27С и двухместными учебно-тренировочными Су-27УБ (причём на тот момент самым старым из них было всего шесть лет). В 2002 году украинский Су-27 разбился на авиашоу во Львове, в результате чего погибли 77 человек — что стало самой крупной авиакатастрофой в истории страны, отмечается в статье.



После утилизации и продажи наиболее старых машин украинские ВВС переформировали около 55 своих уцелевших Су-27 в рамках двух бригад, поясняет автор. Больше всего этих истребителей теперь базируется в составе 831-й бригады с двумя эскадрильями. А в составе 39-й бригады на авиабазе Озёрное к западу от Днепра имеется всего одна эскадрилья с чуть более новыми Су-27П.



Украинская промышленность разработала «скромную программу модернизации» с целью довести отдельные истребители этого типа до современного стандарта M1 (с установкой нового бортового самописца и доработкой электроники), и был начат их полный капитальный ремонт стоимостью $3 млн за каждый самолёт, чтобы они смогли летать до 2030 года. Однако темпы модернизации и капитального ремонта были крайне медленными, в результате чего в течение 20 лет украинский воздушный флот боеспособных «Сухих» сократился примерно до десятка самолётов, пишет Forbes.



Эти немногие истребители были не в силах как-то повлиять на ситуацию, а после целой серии потерь самолётов над Донбассом в 2014 и 2015 годах, в результате чего погибло около 60 человек, Киев полностью вывел свою авиацию из зоны боевых действий, напоминает автор. Однако 831-я бригада постепенно росла, по мере поступления новых модернизированных самолётов с Запорожского авиаремонтного завода. И сегодня в её составе насчитывается уже 25 машин серии Су-27, причём большинство из них модификации Су-27С, и около трети уже получили обновление M1.



Когда ВВС Украины участвуют в международных учениях и авиашоу, именно 831-я бригада обычно берёт на себя инициативу. В частности, она принимала истребители F-15 из ВВС Национальной гвардии Калифорнии в 2011 и 2018 годах. Правда, во время последних учений на Украине разбился двухместный Су-27, в результате чего погибли украинский пилот и американский офицер, напоминает Forbes.



В общей сложности две украинских воздушных бригады имеют сейчас 34 боеспособных самолёта и ещё около десятка истребителей находятся в процессе капитального ремонта, сообщается в статье. Кроме того, 831-я бригада также имеет отряд из трёх самолетов, который базируется в Одессе, на побережье Чёрного моря. Основные направления её служебной деятельности остаются неизменными: это «боевое дежурство по противовоздушной обороне важных государственных объектов и постоянная готовность к выполнению поставленных задач», пишет Forbes.



Несмотря на свой преклонный возраст, украинские Су-27 со своими ракетами «воздух — воздух» R-27 и радарами с дальностью действия до 100 км по-прежнему являются одними из самых мощных перехватчиков в регионе. Но это не значит, что эти истребители долго продержатся в бою против русских, заключает автор: «Даже не очень понятно, рискнут ли украинские лидеры терять их в воздушных боях, которые, как они обоснованно считают, выиграть они не в состоянии».