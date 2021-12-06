Forbes: если Россия нападёт, у украинских ВВС нет шансов

У Украины стоят на вооружении самолёты, произведённые в СССР, и их число значительно меньше, чем у России. Так что если случится прямой конфликт, Украине в нём придётся туго, пишет Forbes. И украинское правительство об этом знает, поэтому и ездит в Вашингтон с просьбами о скорейших поставках ПВО.

На границе России и Украины собраны более 100 тыс. российских солдат. И, как пишет французский Forbes, если вдруг российский президент даст приказ о том, чтобы эти войска напали на Украину, то «старая и истощённая воздушная армия Киева будет практически неспособна их остановить».

Дело в том, что Россия может мобилизовать сотни современных военных самолётов, чтобы нанести атаку по Украине. Речь идёт о Су-34, Су-35, МиГ-35, Су-57. А военно-воздушные силы Украины, наоборот, с трудом смогут использовать больше нескольких десятков старых истребителей и боевых самолётов. В их случае издание перечисляет такие модели: Су-24, Су-25, Миг-29, Су-27, которые Украина получила ещё как наследница Советского Союза. При этом большая часть этих аппаратов на тот момент уже была старше 10 лет. За последние 30 лет Украина не купила ни одного нового боевого самолёта.

Автор статьи отмечает, что украинские власти в курсе ситуации. Они писали про эту проблему ещё в 2020 году в документе, посвящённом перспективам развития украинских ВВС до 2035 года. Правительство Украины признаёт, что национальный военно-промышленный комплекс в упадке: «Мы перестали инвестировать в наше будущее и создали условия, которые способствуют созданию критической ситуации». Но при этом национальная промышленность Украины не в состоянии в короткие сроки создать все необходимые вооружения, поэтому власти предлагают закупать их за рубежом, привлекая большие финансовые инвестиции.

США и другие страны НАТО уже поставили Украине военной помощи на миллиарды долларов. Но в эту помощь не входили военные самолёты и системы ПВО. Когда украинская армия организовала большие учения на юге сраны на прошлой неделе, в них принимали участие всё те же старые самолёты и ракеты.

Впрочем, недавно Украина решила купить немного вооружённых беспилотников TB-2 турецкого производства. Но автор статьи отмечает, что этого будет слишком мало против сотен российских истребителей.

Министр обороны Украины в середине ноября ездил в Вашингтон за помощью. В частности, в СМИ поступила информация, что он просил о поставке ПВО Patriot. Но учитывая срочность, США должны бы сосредоточиться на поставках менее габаритных и более простых систем — как ракеты Stinger, которые можно запускать с плеча.

В документе 2020 года речь шла о том, чтобы Украина могла получить первую партию в 6-12 современных истребителей к 2023 году, чтобы запустить долгий процесс замены старых самолётов. Но для этого нужно подписать контракт уже в 2022 году. Киев же пока не запросил предложения и не изыскал миллиарды долларов, в которые могут обойтись самолёты и сопутствующее оборудование.

«Так что если и когда Россия нападёт на страну, украинские военно-воздушные силы пустятся в воздушную битву с теми самолётами, которые у них есть. Остаётся надеяться, что им удастся взлететь посреди интенсивных бомбардировок», — пишет Forbes.