Washington Post «разоблачила» планы России по «вторжению на Украину» в 2022 году

The Washington Post со ссылкой на американскую разведку утверждает, что Россия намерена начать «военное наступление на Украину уже в начале 2022 года». Как утверждает чиновник в администрации США, при этом якобы планируется задействовать 175 тыс. военнослужащих. По мнению американских и украинских экспертов, цель «вторжения» — обеспечить гарантии безопасности со стороны Запада.

В начале следующего года Россия планирует «осуществить вторжение на Украину», задействовав при этом 175 тыс. военнослужащих, пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США и документ американской разведки.

«Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с численностью сил, вдвое превышающей ту, которую мы видели весной этого года во время внезапных российских учений у границ Украины, — рассказал чиновник из администрации США, пожелавший остаться анонимным. — Планы предполагают массированную переброску 100 батальонных тактических групп численностью примерно 175 тысяч человек, а также бронетехники, артиллерии и оборудования».

Кроме того, поступившие в распоряжение The Washington Post спутниковые снимки демонстрируют, что «российские войска сосредоточены в четырёх местах». В документе сообщается, что в настоящее время развёрнуто 50 боевых тактических групп, а также «недавно прибывшие» танки и артиллерия.

По оценкам украинской стороны, вблизи границы якобы сосредоточено около 94 тыс. военнослужащих. Американская разведка при этом оценивает их численность в 70 тыс., однако, как утверждается в документе, это число может быть увеличено до 175 тыс. Кроме того, сообщается о «массированном перемещении батальонных тактических групп по направлению к границе и от неё» «для запутывания намерений и создания неопределённости».

На этой неделе в ходе поездки в Европу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о наличии «доказательств» того, что «Россия подготовила планы значительных агрессивных действий против Украины». Он предупредил о намерении «дать решительный ответ», включающий ряд «серьёзных экономических мер» в случае, если Россия «начнёт вторжение».

Как утверждает издание, российская сторона назвала мобилизацию резерва «необходимой мерой для модернизации российских вооружённых сил». Но чиновник из администрации США выразил обеспокоенность по поводу «внезапной и быстрой программы по созданию готового запаса контрактных резервистов», благодаря которому численность военнослужащих, развёрнутых на границе, может увеличиться ещё на 100 тыс.

Разведданные о потенциальном увеличении численности войск объясняют обеспокоенность чиновников администрации Байдена, которые уже несколько недель бьют тревогу по поводу «угрозы неминуемого вторжения», пишет газета.

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении, но мы знаем, что он создаёт потенциал для того, чтобы сделать это в кратчайшие сроки, если будет принято решение, — заявил Блинкен за день до встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. — Мы должны быть готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам».

На этой неделе Лавров заявил о приближении военной инфраструктуры альянса к российским границам и выразил обеспокоенность возвращением «кошмарного сценария военного противостояния».

В документе американской разведки также отмечается, что российские войска смогут «оставлять оборудование на учебных базах, чтобы можно было быстро начать нападение на Украину». Кроме того, источник из правительства Украины заявил, что «военные учения, проведённые ранее в этом году у границ Украины, по сути, помогли российским войскам отрепетировать вторжение».

«Российские войска прорабатывали вопросы создания ударных групп у границ нашего государства, мобилизационных мероприятий, тылового обеспечения групп и переброски значительных воинских контингентов, в том числе по воздуху», — заявил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По словам представителя администрации США, «закладывая основу для вторжения», российское правительство также якобы «ведёт пропагандистскую кампанию». «Кроме того, наши данные свидетельствуют о том, что в прошлом месяце влиятельные лица, действующие в интересах российского правительства, и средства массовой информации начали увеличивать количество материалов, порочащих Украину и НАТО, отчасти чтобы возложить вину за потенциальную российскую военную эскалацию на Украину», — заявил чиновник.

«Последние данные также указывают на то, что российские официальные лица предложили скорректировать информационные операции России против Украины, чтобы подчеркнуть версию о том, что украинские лидеры являются ставленниками Запада, питают ненависть к «русскому миру» и действуют против интересов украинского народа», — добавил источник.

Американские и украинские официальные лица и военные аналитики предполагают, что сейчас Россия может «совершить гораздо более масштабное вторжение, чем это было в 2014 году, когда страна аннексировала Крым* и спровоцировала восстание сепаратистов на востоке Украины». План, как полагают официальные лица и аналитики, «может заключаться в том, чтобы заставить украинские войска сражаться на нескольких фронтах, стремясь не столько к завоеванию территории, сколько к капитуляции Киева и его сторонников на Западе, что обеспечит гарантии безопасности, к которым стремится Путин». Военные аналитики сравнивают эту стратегию с «вторжением Москвы в Грузию в 2008 году».

Как отмечает издание, на этой неделе Путин заявил, что учения с участием американских стратегических бомбардировщиков над Чёрным морем наряду с системами противоракетной обороны США, размещёнными в Польше и Румынии, представляют для Москвы угрозу. Он также выразил обеспокоенность по поводу планов размещения на территории Украины ракет НАТО, время полета которых до Москвы может составлять от 7 до 10 минут, хотя официально об этих планах не сообщалось, передаёт The Washington Post.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).