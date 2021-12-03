Le Monde: на встрече Лавров и Блинкен обменялись и угрозами, и надеждами

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели двустороннюю встречу на полях саммита ОБСЕ. Как отмечает Le Monde, они обменялись предупреждениями, но при этом выразили надежду на дипломатическое разрешение украинского кризиса.

Министры иностранных дел России и США провели двустороннюю встречу на полях саммита министров стран ОБСЕ, который проходит в пригороде Стокгольма, пишет Le Monde. У них получилась напряжённая встреча, во время которой они обменялись предупреждениями и угрозами по украинскому вопросу, но при этом оба заверили, что хотят решить этот кризис с помощью дипломатии, отмечает автор статьи.

«Мы глубоко обеспокоены планами России в отношении новой агрессии против Украины», — заявил Энтони Блинкен. Также он призвал Россию к «деэскалации» ситуации на границе с Украиной. «Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния», — отметил, в свою очередь, Сергей Лавров. Он обвинил НАТО в приближении к российским границам, но при этом заверил, что Россия заинтересована в совместных усилиях по разрешению кризиса.

Москва также заявила, что надеется на скорый контакт между президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Автор статьи приводит слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который отметил, что этот контакт сейчас по-настоящему необходим, учитывая, что проблемы всё нарастают.

«Нету взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе, — заявил Рябков. — Ситуация в Европе внушает большую тревогу. Ясно, что это будет одной из главных тем для обсуждения на президентском уровне». Энтони Блинкен, в свою очередь, выразил надежду, что такая встреча состоится в ближайшее время.

Как отмечает автор статьи, несмотря на намерения к примирению, которые демонстрировали Путин и Байден во время своего исторического саммита в Женеве, вопросов, которые вызывают напряжённость, становится всё больше и больше. Так, помимо Украины, за последние несколько недель разразился миграционный кризис на границе Белоруссии, а также возобновились столкновения между Арменией и Азербайджаном, пишет Le Monde.