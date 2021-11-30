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Spiegel: Россия и НАТО обменялись взаимными предостережениями в связи с Украиной

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече стран НАТО в Риге предостерегли Россию от нападения на Украину, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По их словам, за любую форму агрессии России придётся заплатить высокую цену. В свою очередь российский президент Владимир Путин призвал альянс не пересекать «красные линии» и не размещать ракетные комплексы на территории Украины, потому что тогда Москве придётся создать аналогичную угрозу для Запада.
Spiegel: Россия и НАТО обменялись взаимными предостережениями в связи с Украиной
Reuters

Германия и США предостерегли Россию от нападения на Украину, пишет немецкий журнал Der Spiegel. «За любую форму агрессии России придётся заплатить высокую цену», — заявил уходящий министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник на фоне консультации с коллегами по НАТО в столице Латвии Риге. «Всякая новая агрессия повлечёт за собой тяжёлые последствия», — в свою очередь подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как напоминает издание, эти заявления последовали за наблюдениями НАТО, в соответствии с которыми Россия снова стянула к границе с Украиной необычно значительный контингент войск и современные вооружения.

«Военная активность России на границе с Украиной даёт нам повод для серьёзнейшего беспокойства», — отметил Маас. По его словам, теперь важно предпринять честные и надёжные шаги для ослабления напряжённости, чего можно добиться только путём ведения переговоров. «Я не устану подчёркивать, что дверь для таких переговоров для России по-прежнему открыта», — добавил Маас.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал ситуацию вызывающей беспокойство и охарактеризовал действия России во внешней политике как «агрессивные». По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, последние события напоминают о том, что Россия продолжает представлять угрозу. Днём ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в Киеве о 115 тыс. российских военных на границе с Украиной.

Возможно также, что передвижения российских войск связаны со встречей НАТО в Латвии, отмечает немецкий журнал. Заседание министров иностранных дел стран НАТО впервые проводится в союзном государстве, имеющем общую границу с Россией. Латвия, Эстония и Литва вошли в альянс в 2004 году, несмотря на резкую критику со стороны Москвы.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена действовать, если НАТО пересечёт «красные линии» в том, кто касается Украины. Москва будет расценивать размещение определённых ракетных мощностей на территории Украины как создание таких «красных линий» и непосредственную угрозу России.

«А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает, — сказал Путин. — А мы можем это сделать уже сейчас». По словам президента, Россия провела успешные испытания новых гиперзвуковых ракет, которые поступят на вооружение уже с начала года. Их подлётное время составит пять минут при скорости 9 Махов.

Что касается опасений НАТО по поводу возможного ввода российских войск на Украину, Путин сказал: «Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения». Учитываться должны интересы безопасности всех участников международной деятельности. «Если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать», — добавил российский президент.

Как сообщается в статье, во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз раскритиковал военное присутствие западных стран на российской границе. «То, что Соединённые Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, — это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия», — подчеркнул глава МИД России.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский обвинил Кремль в планировании государственного переворота на Украине. Россия эти обвинения решительно отвергла, отмечает Der Spiegel.

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Der Spiegel Германия Европа
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