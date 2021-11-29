Euronews: ЕС утроит финансирование Польши и стран Балтии — но не для строительства заборов

Брюссель решил утроить до €200 млн финансирование, выделяемое на охрану границ для Литвы, Польши и Латвии от нелегальных мигрантов в этом и следующем году. Однако эти средства запрещено будет использовать на строительство стен и заборов, передаёт Euronews. Поэтому Литве придётся из собственного бюджета оплачивать возведение четырёхметрового заграждения на границе с Белоруссией, стоимость которого оценивается в сумму €152 млн.

Евросоюз выделит Польше, Литве и Латвии на охрану границ 200 миллионов долларов. При этом выделенные средства не могут использоваться на строительство заграждения на границе — только на техническую и кадровую поддержку в охране рубежей ЕС.



Столкнувшись с наплывом мигрантов, Литва начала отгораживаться от Белоруссии на собственные деньги и ожидала помощи от Брюсселя. Но тот ответил отказом.



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Еврокомиссии: Литва ответила на это гибридное нападение гуманно и твёрдо, и страны Европейского союза остаются на вашей стороне. Литва уже получила 37 миллионов евро в рамках экстренной помощи. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии — до 200 миллионов евро в этом и следующем году.



На территорию Литвы приходится более тысячи километров внешних границ ЕС, в том числе около 680 километров с Белоруссией. На этом рубеже Вильнюс решил построить четырёхметровое заграждение, оценив его проект в 152 миллиона евро.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс не оставит прибалтийские страны в одиночку перед лицом миграционного кризиса — за который, как он заявил, ответственны белорусские власти.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсек НАТО: НАТО также, конечно, решительно осуждает поведение режима Лукашенко. И за последние годы мы значительно увеличили своё присутствие в этом регионе. Впервые в нашей истории мы имеем боеспособные ударные группы в Балтийском регионе, включая одну в Латвии и одну в Литве.



Власти Литвы грозят закрыть пропускные пункты на границе с Беларусью, если во въезжающих с её территории грузовиках будут и дальше находить нелегалов. По данным литовской стороны, на границе с Евросоюзом остаются от 7 до 15 тысяч мигрантов, и до 2 тысяч — только у границы с Литвой.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2021 года.

